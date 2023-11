Missione sulla Luna Nuova pianificata dall'Ispace giapponese dopo la battuta d'arresto iniziale

La startup spaziale giapponese Ispace Inc. si sta preparando per un secondo tentativo di far atterrare un rover sulla superficie lunare, dopo il fallimento della sua prima missione in aprile. La società con sede a Tokyo ha annunciato che il lancio della seconda missione dovrebbe avvenire già nell’inverno del 2024 nell’emisfero settentrionale, questa volta su un razzo SpaceX Falcon 9.

Il CEO di Ispace Takeshi Hakamada ha sottolineato il valore dell'esperienza e dei dati acquisiti dalla prima missione, nonostante lo sbarco sulla Luna non sia riuscito. Imparando da questa battuta d'arresto, Ispace incorporerà miglioramenti nel modello di volo della Missione 2 per migliorare la precisione della missione, inclusa la convalida del software, un raggio di simulazione di atterraggio ampliato e ulteriori test sul campo dei sensori radar.

Il carico utile del lander per la prossima missione, denominata "Resilience", includerà vari componenti. In particolare, trasporterà un elettrolizzatore d'acqua, un modulo per sperimentare la produzione alimentare, una sonda per lo spazio profondo, una piastra metallica con personaggi della popolare serie anime giapponese "Gundam" e un micro-rover sviluppato da Ispace. Il micro-rover, del peso di 5 chilogrammi (11 libbre) e alto 26 centimetri (10 pollici), sarà dotato di una fotocamera ad alta definizione per catturare immagini della superficie lunare e di una pala per raccogliere le rocce lunari. Questa missione contribuirà anche al programma Artemis della NASA, che mira a riportare gli astronauti sulla Luna.

La visione di Ispace va oltre questa missione, poiché l'azienda aspira a stabilire un insediamento lunare entro il 2040. Per guadagnare denaro nel crescente settore spaziale commerciale, Ispace prevede di trasportare merci e attrezzature sulla luna. Deve affrontare la concorrenza di altre società nella corsa per posizionare il primo lander commerciale sulla Luna, tra cui Intuitive Machines Inc. e Astrobotic Technology Inc.

FAQ:

D: Quando Ispace prevede di lanciare la sua seconda missione sulla luna?

R: Ispace punta a lanciare la sua seconda missione lunare già nell’inverno del 2024.

D: Quali miglioramenti incorporerà Ispace nel modello di volo della Missione 2?

R: Ispace prevede di introdurre la convalida del software, espandere la gamma di simulazioni di atterraggio e condurre ulteriori test sul campo dei sensori radar per migliorare la precisione della missione.

D: Quali sono i componenti del carico utile del lander per la prossima missione?

R: Il carico utile del lander, denominato "Resilience", include un elettrolizzatore d'acqua, un modulo per esperimenti sulla produzione alimentare, una sonda per lo spazio profondo, una piastra metallica commemorativa e un micro-rover sviluppato da Ispace.