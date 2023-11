La startup spaziale giapponese Ispace lancerà la seconda missione sulla Luna

La startup spaziale giapponese Ispace Inc. si sta preparando per il suo secondo tentativo di far atterrare un rover sulla luna dopo che la sua missione iniziale si è conclusa con un fallimento. La società prevede di lanciare la seconda missione nell'inverno del 2024, utilizzando un razzo SpaceX Falcon 9.

L'amministratore delegato di Ispace, Takeshi Hakamada, ha sottolineato l'importanza dei dati e dell'esperienza acquisita dal primo tentativo, nonostante il mancato atterraggio lunare. La prossima missione, denominata "Resilience", trasporterà vari carichi utili, tra cui un elettrolizzatore per l'acqua, un modulo di sperimentazione per la produzione alimentare, una sonda per lo spazio profondo, una piastra metallica commemorativa basata sulla serie anime giapponese Gundam e un micro-rover sviluppato da Ispace. .

Questo micro-rover, del peso di circa 5 chilogrammi e alto 26 centimetri, sarà dotato di una fotocamera ad alta definizione per catturare immagini della superficie lunare e di una pala per raccogliere le rocce lunari. Ispace mira a contribuire al programma Artemis della NASA, che si concentra sul ritorno degli astronauti sulla Luna.

Il fallimento della prima missione di Ispace in aprile è stato senza dubbio una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda nel settore spaziale commerciale. Tuttavia, la prossima Missione 2 incorporerà miglioramenti, tra cui la convalida del software, un raggio di simulazione di atterraggio ampliato e ulteriori test sul campo dei sensori radar per migliorare la precisione della missione.

Ispace, fondata nel 2010, prevede la creazione di un insediamento lunare entro il 2040 e prevede di generare entrate trasportando merci e attrezzature sulla luna. La seconda missione mette Ispace in competizione con altre società in lizza per realizzare il primo allunaggio commerciale.

Con il crescente interesse per l’esplorazione lunare, sono emerse sfide come la carenza di razzi con capacità di carico utile, causando difficoltà ad alcune aziende nell’esecuzione dei loro piani di lancio. Tuttavia, il rinnovato interesse per l’esplorazione lunare, a seguito delle missioni di successo di paesi come l’India, indica il potenziale per ulteriori progressi.

