Le microplastiche trovate nelle nuvole hanno un impatto sul clima

Alcuni ricercatori giapponesi hanno scoperto la presenza di microplastiche nelle nuvole, il che indica che queste particelle probabilmente stanno influenzando il clima in modi non ancora del tutto compresi. Lo studio, pubblicato su Environmental Chemistry Letters, ha coinvolto la raccolta di campioni di acqua dalle vette del Monte Fuji e del Monte Oyama e l’esame delle loro proprietà fisiche e chimiche utilizzando tecniche di imaging avanzate.

Il team ha identificato nove diversi tipi di polimeri e un tipo di gomma nelle microplastiche disperse nell’aria, con dimensioni che vanno da 7.1 a 94.6 micrometri. Ogni litro di acqua delle nuvole conteneva tra 6.7 ​​e 13.9 pezzi di microplastica. È importante sottolineare che hanno scoperto che queste microplastiche erano idrofile, nel senso che preferiscono l’acqua e possono svolgere un ruolo significativo nella formazione delle nuvole e nei sistemi climatici.

L'autore principale Hiroshi Okochi dell'Università di Waseda ha avvertito che se il problema dell'inquinamento atmosferico causato dalla plastica non viene affrontato, in futuro potrebbe portare a danni ambientali gravi e irreversibili. Okochi ha aggiunto che quando le microplastiche raggiungono l’atmosfera superiore e sono esposte alla luce solare, si degradano e contribuiscono alle emissioni di gas serra.

Le microplastiche, definite come particelle di plastica inferiori a 5 millimetri, provengono da varie fonti come effluenti industriali, tessuti, pneumatici sintetici per auto e prodotti per la cura personale. Sono stati trovati nelle parti più profonde dell’oceano, nel ghiaccio marino artico e persino nelle nevi delle montagne. Tuttavia, i meccanismi del loro trasporto, soprattutto per via aerea, sono rimasti poco chiari.

Questo studio fornisce la prima prova della presenza di microplastiche nell’aria nell’acqua delle nubi ed evidenzia l’urgente necessità di affrontare l’inquinamento da plastica. Gli impatti delle microplastiche sulla salute umana, come problemi cardiaci e polmonari, nonché danni ambientali, stanno diventando sempre più chiari. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno la complessità dell’inquinamento da microplastiche e i suoi effetti sul clima e sugli ecosistemi.

Fonte:

– Lettere di chimica ambientale

– Università di Waseda.