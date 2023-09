Microplastiche trovate nelle nuvole e il loro impatto sul clima

Ricercatori giapponesi hanno confermato che le microplastiche, definite come particelle di plastica inferiori a 5 millimetri, sono presenti nelle nuvole. Questa scoperta suggerisce che le microplastiche potrebbero influenzare il clima in modi non ancora del tutto compresi. Lo studio, pubblicato su Environmental Chemistry Letters, ha coinvolto la raccolta di campioni di acqua dalle nebbie che avvolgono le vette del Monte Fuji e del Monte Oyama. I campioni sono stati poi analizzati utilizzando tecniche di imaging avanzate per determinarne le proprietà fisiche e chimiche.

I ricercatori hanno scoperto che le microplastiche disperse nell’aria contenevano nove diversi tipi di polimeri e un tipo di gomma, di dimensioni comprese tra 7.1 e 94.6 micrometri. Ogni litro di acqua delle nuvole conteneva tra 6.7 ​​e 13.9 pezzi di plastica. Di particolare preoccupazione è stata l’abbondanza di polimeri “idrofili” o amanti dell’acqua, il che suggerisce che queste particelle svolgono un ruolo significativo nella rapida formazione delle nuvole e, successivamente, nei sistemi climatici.

L'autore principale Hiroshi Okochi dell'Università di Waseda ha avvertito che se il problema dell'inquinamento atmosferico causato dalla plastica non viene affrontato in modo proattivo, in futuro potrebbe avere conseguenze ambientali gravi e irreversibili. Le microplastiche che raggiungono l’atmosfera superiore si degradano se esposte alle radiazioni ultraviolette della luce solare, contribuendo alle emissioni di gas serra.

I meccanismi di trasporto delle microplastiche sono rimasti poco chiari, ma questo studio fornisce nuove informazioni sulla loro presenza nell’acqua delle nubi. Inoltre, prove emergenti suggeriscono che le microplastiche hanno una serie di impatti sulla salute umana, compresi effetti sulla salute del cuore e dei polmoni, rischi di cancro e diffusi danni ambientali.

Questa ricerca sottolinea ulteriormente l’urgente necessità di affrontare il problema dell’inquinamento da microplastiche e le sue potenziali conseguenze sia per l’ambiente che per il benessere umano.

Fonte:

– Lettere di chimica ambientale

- Università di Waseda