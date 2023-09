La navicella spaziale giapponese SLIM cattura immagini della Terra per testare la telecamera per l'atterraggio sulla Luna

Gli scienziati giapponesi hanno recentemente comandato lo Smart Lander for Investigating the Moon (SLIM), un veicolo spaziale giapponese, per catturare immagini della Terra. Lo scopo principale di questa operazione era verificare la funzionalità della fotocamera che verrà utilizzata per acquisire immagini ed elaborare i crateri sulla Luna durante l'imminente allunaggio.

Le immagini sono state scattate da una distanza approssimativa di 1,00,000 chilometri all'alba, fornendo una visione diretta del Giappone. A causa della limitata velocità di comunicazione con la terra, le immagini erano più compresse rispetto ai dati elaborati a bordo. Di conseguenza, le immagini appaiono monocromatiche.

I crateri sulla superficie lunare svolgono un ruolo significativo nella comprensione della storia della Luna e della storia dei bombardamenti del sistema solare. Servono anche come punti di riferimento per l'autolocalizzazione, consentendo ai rover di rilevare e abbinare automaticamente i crateri nelle loro vicinanze alle mappe conosciute. Il lander giapponese, SLIM, utilizzerà un approccio simile per dimostrare un atterraggio preciso sulla Luna.

Il rover di bordo sarà ora acceso e le sue funzioni verranno controllate. Durante questo periodo, la squadra del rover utilizzerà le frequenze radioamatoriali per la comunicazione. SLIM è stato lanciato il 7 settembre dal Centro spaziale di Tanegashima e dovrebbe atterrare vicino al cratere Shioli, sul lato vicino della Luna. La navicella spaziale sta percorrendo un percorso più lungo per risparmiare carburante, che si tradurrà in un tentativo di atterraggio entro febbraio 2024.

Questa missione, il cui sviluppo è costato 100 milioni di dollari, segna un passo importante nel progresso della nostra comprensione della superficie lunare e della sua storia. Catturando immagini della Terra e testando la funzionalità della fotocamera, gli scienziati giapponesi si stanno assicurando che l'imminente sbarco sulla Luna sarà un successo.

Fonte:

– Jaxa (Agenzia giapponese per l’esplorazione aerospaziale)

– Pubblicato il: 28 settembre 2023