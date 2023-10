Il lander lunare giapponese inizia il viaggio sulla Luna

Un veicolo spaziale giapponese, noto come Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), ha eseguito con successo l'accensione del motore per lasciare l'orbita terrestre e iniziare la sua missione sulla Luna. La Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ha annunciato che SLIM ha acceso il suo motore principale per 39 secondi mentre volava sopra l'Oceano Atlantico meridionale. Se tutto andrà secondo i piani, la navicella spaziale avrà il suo primo incontro con la Luna il 4 ottobre.

SLIM è stato lanciato nell'orbita terrestre il 6 settembre, insieme al telescopio a raggi X XRISM. Il team SLIM ha trascorso diverse settimane assicurandosi che tutti i sistemi della navicella funzionassero correttamente prima di avviare la combustione del motore. XRISM rimarrà nell'orbita terrestre, mentre SLIM intraprende il suo lungo viaggio a basso consumo di carburante verso la luna.

Anche se mancano ancora alcuni mesi al tentativo di atterraggio di SLIM, il suo imminente passaggio sulla Luna il 4 ottobre rappresenta una pietra miliare importante nella missione. I funzionari della JAXA hanno stimato che SLIM probabilmente raggiungerà l'orbita lunare tre o quattro mesi dopo il lancio, con il tentativo di atterraggio che avverrà un mese o due dopo.

In caso di successo, l'atterraggio di SLIM sarà significativo poiché mira a toccare il suolo entro 328 piedi dal punto di destinazione previsto all'interno di Shioli, un piccolo cratere sul lato più vicino della Luna. Questa capacità di atterraggio di precisione apre possibilità per future missioni per esplorare aree scientificamente interessanti sulla Luna e altri corpi celesti.

Ad oggi, solo l’Unione Sovietica, gli Stati Uniti, la Cina e l’India sono riusciti ad atterrare dolcemente sulla Luna. La missione di SLIM rappresenta un altro passo avanti nell'esplorazione lunare e testimonia la crescente presenza del Giappone nell'esplorazione spaziale.

