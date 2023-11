Il potenziale delle macchine edili automatizzate nello sviluppo delle infrastrutture lunari

Il Giappone ha avviato un programma lunare rivoluzionario volto a testare macchinari automatizzati per la costruzione a distanza sulla Luna. L'impresa di collaborazione, nota come Progetto di promozione dello sviluppo tecnologico innovativo della costruzione senza pilota spaziale, coinvolge la Kajima Corporation, l'Agenzia nazionale di ricerca e sviluppo, la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), lo Shibaura Institute of Technology e il Ministero del territorio e delle infrastrutture. , trasporti e turismo (MLIT).

L'obiettivo principale di questo progetto è sviluppare un sistema di costruzione di prossima generazione, chiamato A4CSEL®, che consentirà la creazione di infrastrutture lunari. Per raggiungere questo obiettivo, il progetto si concentrerà sulla creazione di un sistema A4CSEL in grado di operare nel difficile ambiente lunare. Nell'ambito del progetto, Kajima ha annunciato che collegherà il campo sperimentale di Kashima Seisho con il Sagamihara Campus della JAXA, dove vengono condotti esperimenti per convalidare macchinari di costruzione automatizzati a distanza in un ambiente lunare simulato.

La tecnologia A4CSEL è un sistema di produzione edile di prossima generazione sviluppato da Kajima dal 2009. Mira a trasformare i cantieri in fabbriche efficienti utilizzando più macchine edili automatizzate con un intervento umano minimo. La tecnologia è già stata applicata con successo a diversi progetti edili, in particolare nella costruzione di dighe e gallerie.

In collaborazione con JAXA e diverse università, Kajima sviluppa la tecnologia A4CSEL specificatamente per applicazioni lunari dal 2016. L'attenzione si concentra sulle capacità di guida autonoma e di controllo remoto in grado di gestire le condizioni lunari uniche, comprese variazioni estreme di temperatura, regolite lunare e temperature inferiori. gravità rispetto alla Terra.

Uno degli aspetti chiave del loro lavoro è l'utilizzo delle risorse in situ (ISRU). Il progetto mira a utilizzare la tecnologia A4CSEL per raccogliere i depositi di ghiaccio d’acqua lunare, consentendo la generazione di propellenti di idrogeno e ossigeno. Lo “Scenario di esplorazione spaziale internazionale” della JAXA sottolinea l’importanza dell’ISRU e la costruzione di basi lunari in regioni permanentemente ombreggiate (PSR), come i crateri lunari.

Per dimostrare le capacità della loro tecnologia, Kajima e JAXA hanno simulato lo scavo della regolite lunare contenente acqua utilizzando macchine da costruzione modificate controllate a distanza. Il team ha dimostrato con successo l'efficacia del proprio sistema di funzionamento automatico e di controllo remoto utilizzando più veicoli. Hanno inoltre utilizzato i dati del telemetro laser (LIDAR) e un algoritmo di localizzazione e mappatura simultanea (SLAM) per creare una mappa dei dintorni, consentendo un posizionamento accurato senza fare affidamento sul sistema GNSS (Global Navigation Satellite System).

Andando avanti, i partecipanti al progetto continueranno a sviluppare un simulatore che incorpora i risultati sperimentali con i dati della superficie lunare. Ciò consentirà loro di testare gradualmente la tecnologia in ambienti più simili alla superficie lunare. Inoltre, il progetto prevede che il loro algoritmo SLAM e le sue applicazioni avranno vantaggi derivati ​​per i progetti di costruzione terrestre, in particolare nei tunnel e nelle costruzioni sotterranee dove il GNSS potrebbe non essere disponibile.

Nel complesso, questa impresa di collaborazione racchiude un immenso potenziale per far avanzare lo sviluppo delle infrastrutture lunari attraverso l’uso di macchinari automatizzati per la costruzione remota. Sfruttando l’innovazione tecnologica, il progetto mira a consentire l’istituzione di una presenza lunare sostenibile in futuro.

FAQ

Qual è l'obiettivo del progetto di promozione dello sviluppo tecnologico innovativo della costruzione spaziale senza equipaggio?

L’obiettivo del progetto è sviluppare un sistema di costruzione di prossima generazione (A4CSEL®) che consentirà la creazione di infrastrutture lunari.

Qual è il focus della tecnologia A4CSEL?

La tecnologia A4CSEL si concentra sulle capacità di guida autonoma e di controllo remoto in grado di gestire le condizioni lunari uniche, comprese variazioni estreme di temperatura, regolite lunare e gravità inferiore rispetto alla Terra.

In che modo il progetto incorpora l'utilizzo delle risorse in-situ (ISRU)?

Il progetto mira a utilizzare la tecnologia A4CSEL per raccogliere depositi di ghiaccio d'acqua lunare, consentendo la generazione di propellenti di idrogeno e ossigeno, in linea con l'enfasi della JAXA sull'ISRU.

Quali sono stati i risultati chiave della recente simulazione condotta da Kajima e JAXA?

La simulazione ha dimostrato l'efficacia del sistema di funzionamento automatico e di controllo remoto utilizzando più veicoli. Il team ha inoltre utilizzato con successo i dati del telemetro laser (LIDAR) e un algoritmo di localizzazione e mappatura simultanea (SLAM) per un posizionamento accurato senza fare affidamento sul sistema GNSS (Global Navigation Satellite System).