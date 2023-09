Mitsubishi Heavy Industries lancia XRISM e SLIM sul razzo H-IIA F47

By

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) ha lanciato con successo la missione di imaging e spettroscopia a raggi X (XRISM) e lo Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) sul veicolo di lancio H-IIA n. 47 (H-IIA F47) dal Centro spaziale di Tanegashima. Il lancio è avvenuto alle 8:42:11 del 7 settembre 2023, ora solare giapponese. Entrambe le missioni si sono separate dal veicolo di lancio come previsto.

XRISM è un'importante missione guidata dall'agenzia spaziale giapponese JAXA, focalizzata sullo studio delle emissioni di raggi X provenienti da oggetti celesti. Il suo obiettivo principale è comprendere meglio la struttura e l'evoluzione dell'universo osservando i raggi X provenienti da buchi neri, stelle di neutroni e ammassi di galassie. XRISM combina imaging e spettroscopia per fornire informazioni rivoluzionarie in vari settori scientifici.

SLIM, d'altra parte, mira a esplorare la superficie della Luna e dimostrare le capacità di atterraggio di precisione. Raggiungendo un elevato livello di precisione negli atterraggi lunari, SLIM può aprire la strada a indagini scientifiche mirate e posizionamenti sicuri di futuri lander con e senza equipaggio in aree di interesse. La missione incorpora tecnologie avanzate di guida, navigazione e controllo per evitare ostacoli durante la discesa.

Il sito di atterraggio previsto da SLIM è la regione Procellarum KREEP Terrane sulla Luna, che è scientificamente interessante per la presenza di specifiche rocce lunari che offrono approfondimenti sull'attività vulcanica della Luna e sulla storia geologica. Il design compatto di SLIM mette in mostra l'enfasi di JAXA sulle missioni di esplorazione efficienti e intelligenti, fungendo da modello per le future missioni lunari su piccola scala.

Nel complesso, il successo del lancio di XRISM e SLIM segna un progresso significativo nella comprensione delle emissioni di raggi X degli oggetti celesti e nell'esplorazione della superficie lunare con capacità di atterraggio di precisione.

Definizioni:

– XRISM: X-ray Imaging and Spectroscopy Mission, una missione spaziale incentrata sullo studio delle emissioni di raggi X provenienti dagli oggetti celesti.

– SLIM: Smart Lander for Investigating Moon, una missione volta a dimostrare le capacità di atterraggio di precisione sulla Luna.

– JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency, l’agenzia spaziale giapponese responsabile di varie attività legate alla ricerca aerospaziale, allo sviluppo tecnologico e al lancio di satelliti in orbita.

Fonte:

– Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)

– Agenzia giapponese per l’esplorazione aerospaziale (JAXA)