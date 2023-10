JAXA e ISRO collaborano alla missione Lunar Rover al Polo Sud

By

La Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) sta collaborando con l'Indian Space Research Organization (ISRO) in una missione al polo sud della Luna. Il lancio della missione, previsto per il 2025, coinvolgerà la JAXA che fornirà il veicolo di lancio e un rover lunare, mentre l'ISRO costruirà il lander della missione. L’obiettivo della missione è esaminare la quantità e la qualità dell’acqua lunare, che potrebbe rappresentare una risorsa preziosa per le future attività umane sulla Luna.

Il rover lunare, attualmente in fase di progettazione di base, sarà autonomo e dotato di carichi scientifici. Cercherà l’acqua e sarà in grado di perforare la superficie lunare per catturare campioni da analizzare. Si tratta di un compito impegnativo, poiché trasportare e manovrare un rover sulla Luna rispettando le restrizioni di peso richiede un'attenta pianificazione e ingegneria.

Oltre ai contributi di JAXA e ISRO, verranno inviati anche materiali scientifici di altre agenzie. L’Agenzia spaziale europea (ESA) fornirà uno spettrometro di massa esosferico per valutare la pressione del gas e le impronte chimiche sulla superficie, mentre la NASA contribuirà con uno spettrometro di neutroni per cercare l’idrogeno sotto la superficie.

La scoperta dell’acqua sul polo sud della Luna potrebbe avere implicazioni significative per le future esplorazioni lunari e le attività umane. L’acqua potrebbe potenzialmente essere utilizzata come fonte di energia, rendendo la ricerca dell’acqua sulla Luna una priorità per molte nazioni.

Nei prossimi anni sono previste anche altre missioni lunari. L'India ha recentemente lanciato con successo la missione di atterraggio lunare Chandrayaan-3, mentre la missione russa Luna-25 ha dovuto affrontare un fallimento. La Cina mira ad acquisire i primi campioni in assoluto dal lato nascosto della Luna e a riportarli sulla Terra nel 2024. Inoltre, il programma CLPS (Commercial Lunar Payload Services) della NASA e un veicolo spaziale commerciale giapponese invieranno altre missioni sulla Luna il prossimo anno.

Nel complesso, la collaborazione tra JAXA e ISRO sulla missione del rover lunare rappresenta un significativo passo avanti nell’esplorazione lunare. L’attenzione della missione sul rilevamento e sull’analisi dell’acqua potrebbe fornire preziose informazioni per le missioni future e aprire la strada ad attività umane sostenibili sulla Luna.

