Il Giappone lancia un razzo sulla Luna nel tentativo di atterrare sulla superficie lunare

La Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ha lanciato con successo un razzo sulla Luna, con l'obiettivo di diventare il quinto paese a realizzare un atterraggio sulla Luna. Il razzo H-IIA è decollato dal Centro Spaziale di Tanegashima dopo diversi ritardi dovuti alle condizioni meteorologiche. A bordo del razzo c'erano lo Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) e la X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), entrambi separati con successo dopo il lancio.

SLIM, il lander lunare, mira ad atterrare con precisione precisa, entro 100 metri dal suo obiettivo, invece di un atterraggio generale sulla luna. JAXA spera che questa dimostrazione apra le porte a nuovi metodi di atterraggio nelle future missioni sulla Luna e potenzialmente su altri pianeti. Si prevede che SLIM raggiungerà la luna all’inizio del 2024 grazie al suo percorso a basso consumo di carburante.

In caso di successo, il Giappone si unirà a Stati Uniti, Russia, Cina e India come uno dei paesi che sono atterrati sulla superficie lunare. L’India è recentemente diventata il quarto paese a realizzare un atterraggio sulla Luna, in particolare nella regione del polo sud lunare.

Oltre a SLIM, la missione XRISM è destinata a condurre osservazioni come osservatorio spaziale. Dotato di un telescopio, un imager a raggi X e uno spettrometro, XRISM misurerà gli elementi nelle stelle e nelle galassie e studierà il plasma spaziale. La missione mira a fornire dettagli senza precedenti sulla formazione di strutture su larga scala formate da corpi celesti.

Questo non è il primo tentativo del Giappone di atterrare sulla Luna. Il Paese aveva precedentemente lanciato la missione OMOTENASHI in collaborazione con la missione Artemis I della NASA, ma la comunicazione si era persa, portando alla cancellazione delle operazioni di recupero. Anche un'altra missione privata di Hakuto-R non è riuscita ad atterrare con successo.

