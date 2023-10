Un nuovo studio mostra il potenziale di riproduzione in assenza di gravità

In un esperimento rivoluzionario, un team di scienziati giapponesi è riuscito a far crescere embrioni di topo in un ambiente a gravità zero a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Questo risultato offre possibilità intriganti per il futuro della riproduzione umana nello spazio.

I ricercatori, composti da scienziati dell’Università di Yamanashi, della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) e dell’istituto di ricerca nazionale Riken, hanno sviluppato un dispositivo che ha permesso agli astronauti della ISS di maneggiare gli embrioni di topo in fase iniziale. Nell’agosto 2021, 720 embrioni congelati sono stati inviati alla stazione, dove sono stati coltivati ​​per quattro giorni. La metà degli embrioni sono stati esposti alla gravità terrestre (1G), mentre l’altra metà ha sperimentato la gravità zero.

Sorprendentemente, lo studio ha rivelato che gli embrioni coltivati ​​sia in condizioni di gravità zero che in condizioni di gravità simile a quella terrestre si sono sviluppati normalmente, mostrando solo piccole discrepanze nei loro tassi di sviluppo. Circa il 23.6% degli embrioni sottoposti a microgravità e il 31.1% di quelli in 1G si sono sviluppati in blastocisti, ovvero cellule che hanno il potenziale per diventare un feto e la sua placenta. Significativamente, il DNA delle blastocisti non ha mostrato cambiamenti significativi.

Questa ricerca innovativa ha implicazioni significative per il futuro della colonizzazione spaziale e della riproduzione umana nello spazio. La fase successiva dello studio prevederà il trapianto di blastocisti a gravità zero nei topi per confermare la loro capacità di produrre prole sana.

I risultati di questo studio, pubblicati sulla rivista iScience, forniscono preziose informazioni sulla possibilità di riproduzione in ambienti a gravità zero. Anche se c’è ancora molto da imparare ed esplorare in questo campo, il successo della crescita degli embrioni di topo nello spazio ci porta un passo avanti verso la comprensione delle sfide e delle opportunità della riproduzione umana oltre la Terra.

FAQ:

D: Cosa hanno ottenuto gli scienziati giapponesi?

R: Gli scienziati giapponesi hanno coltivato embrioni di topo in un ambiente a gravità zero a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

D: Ci sono state differenze nello sviluppo degli embrioni in assenza di gravità rispetto alla gravità terrestre?

R: Gli embrioni si sono sviluppati normalmente in entrambe le condizioni di gravità, con solo piccole differenze nella velocità di sviluppo.

D: Cosa sono le blastocisti?

R: Le blastocisti sono cellule che hanno il potenziale per svilupparsi in un feto e nella sua placenta.

D: Quali sono le implicazioni di questo studio?

R: Questo studio ha importanti implicazioni per la riproduzione umana nello spazio e le possibilità di colonizzazione spaziale.

D: Qual è il prossimo passo nella ricerca?

R: Il passo successivo è trapiantare blastocisti a gravità zero nei topi per determinare se possono produrre una prole sana.

D: Dove è stato pubblicato lo studio?

R: Lo studio è stato pubblicato sulla rivista iScience.