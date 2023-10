La startup giapponese EX-Fusion testerà la tecnologia per il monitoraggio della spazzatura spaziale

La startup giapponese EX-Fusion stipulerà un accordo con l'appaltatore spaziale australiano Electro Optic Systems (EOS) per condurre test sul campo per la loro tecnologia che mira a tracciare piccoli pezzi di detriti spaziali nell'orbita terrestre. L'azienda con sede a Osaka, specializzata in laser, firmerà un memorandum d'intesa con EOS durante un viaggio in Australia di Yasutoshi Nishimura, Ministro dell'Economia, del Commercio e dell'Industria del Giappone.

La collaborazione tra EX-Fusion ed EOS nasce come risposta alla crescente preoccupazione per i detriti spaziali. Con il crescente numero di satelliti e veicoli spaziali lanciati nello spazio, si verifica un corrispondente aumento della quantità di detriti lasciati indietro. Questa spazzatura spaziale rappresenta una minaccia significativa per i satelliti esistenti e per le future operazioni nello spazio.

Si prevede che la tecnologia di EX-Fusion utilizzi i laser per tracciare e monitorare con precisione questi piccoli frammenti di detriti spaziali. Identificando e monitorando accuratamente i loro movimenti, può fornire dati preziosi alle agenzie spaziali e agli operatori satellitari, consentendo loro di evitare potenziali collisioni e gestire meglio l’ambiente spaziale.

Il memorandum d’intesa rappresenta un passo significativo verso lo sviluppo e l’implementazione di questa tecnologia. Sottolinea l’importanza della collaborazione internazionale nell’affrontare le sfide poste dai detriti spaziali. I test sul campo offriranno l'opportunità di valutare l'efficacia e la fattibilità della tecnologia di tracciamento di EX-Fusion in condizioni reali.

La partnership tra EX-Fusion ed EOS esemplifica anche il ruolo delle startup nel promuovere l’innovazione nel settore spaziale. Sfruttando le proprie competenze e tecnologie, startup come EX-Fusion possono contribuire allo sviluppo di soluzioni all’avanguardia che affrontano alcune delle questioni più urgenti nell’esplorazione spaziale.

Con la firma del memorandum d’intesa, il Giappone compie un passo significativo per diventare un attore chiave nel campo del monitoraggio e della gestione dei detriti spaziali. Questa collaborazione costituisce un precedente per futuri partenariati e cooperazione internazionale nel mitigare i rischi associati ai detriti spaziali.

Fonti: Nikkei