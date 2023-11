Esplorare i segreti della nascita galattica: svelare i misteri della galassia M83

By

Il James Webb Space Telescope (JWST) ha catturato ancora una volta un'immagine affascinante che svela i segreti nascosti del cosmo. Attraverso il suo potente strumento a medio infrarosso (MIRI), il telescopio ha individuato una straordinaria galassia a spirale conosciuta come M83, o NGC 5236. Situata a circa 15 milioni di anni luce dal nostro pianeta, M83 è diventata un punto focale per gli scienziati che cercano di svelare il mistero processo enigmatico della nascita stellare.

Rivelando le caratteristiche accattivanti della galassia, il MIRI di JWST utilizza la luce infrarossa, permettendogli di percepire l'universo oltre la portata della visione umana. L’immagine mostra vivaci tonalità blu al centro, che denotano regioni arricchite da numerose stelle all’interno di M83. Strisce gialle luminose attraversano con grazia la galassia, rappresentando la formazione di nuove stelle simili ai vivai celesti. Nel frattempo, gli schizzi rosso-arancio evidenziano aree ricche di specifiche molecole a base di carbonio, rilevate abilmente dal MIRI.

Per ottenere informazioni più approfondite sulla formazione e sulle influenze delle stelle all’interno delle galassie, gli scienziati hanno intrapreso un notevole programma chiamato FEAST (Feedback in Emerging Extragalactic Star Clusters). Concentrandosi su M83 e su altre cinque galassie uniche, questa iniziativa innovativa cerca di comprendere gli intricati meccanismi alla base della nascita stellare. Il feedback stellare, un termine che si riferisce al rilascio di energia dalle stelle nell’ambiente circostante, svolge un ruolo fondamentale nel determinare il tasso di formazione stellare. La dichiarazione ufficiale dell'Agenzia spaziale europea sottolinea l'importanza di comprendere il feedback stellare, poiché consente la costruzione di modelli universali accurati della nascita delle stelle.

Attraverso studi approfonditi su questa relazione dinamica, gli scienziati mirano a migliorare i modelli esistenti e ad acquisire una comprensione più profonda della nascita e della crescita stellare. Prima di M83, il JWST veniva impiegato per indagare su un'altra galassia importante, M51, come parte del programma FEAST. Armati delle straordinarie capacità del JWST, gli scienziati continuano a svelare i misteri del nostro vasto universo e a far luce sui profondi fenomeni che modellano il nostro paesaggio cosmico.

FAQ

Cos'è la galassia M83?

M83, designata anche come NGC 5236, è una galassia a spirale caratterizzata da una caratteristica struttura a barra al centro. Situato a circa 15 milioni di anni luce dalla Terra, ha stuzzicato la curiosità degli scienziati grazie alle sue potenziali intuizioni sul processo di formazione stellare.

In che modo MIRI cattura tali fotografie?

Il Mid-Infrared Instrument (MIRI) del James Webb Space Telescope (JWST) utilizza la luce infrarossa per catturare immagini che superano la portata della visione umana. Nel caso dell'immagine di M83, le regioni blu più luminose evidenziano aree ad alta densità stellare, mentre le strisce gialle indicano regioni in cui si stanno formando nuove stelle. Gli schizzi rosso-arancio indicano la presenza di specifiche molecole a base di carbonio rilevate dal MIRI.

Cos'è il programma FEAST?

Il programma FEAST (Feedback in Emerging Extragalactic Star Clusters) è un’iniziativa che mira a comprendere l’intricato processo di formazione stellare e i suoi effetti sulle galassie. Studiando galassie come M83, gli scienziati possono migliorare i loro modelli e acquisire una comprensione più profonda della nascita e della crescita delle stelle. Il programma indaga anche il concetto di feedback stellare, che si riferisce al rilascio di energia dalle stelle nell'ambiente circostante.