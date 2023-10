Gli scienziati offrono una spiegazione alle misteriose galassie primordiali

By

Gli astrofisici hanno proposto una potenziale soluzione al puzzle posto dalla scoperta da parte del James Webb Space Telescope di galassie primordiali e luminose formatesi poco dopo il Big Bang. Queste galassie, la cui formazione è stata osservata 500 milioni di anni dopo il Big Bang, sfidano la comprensione convenzionale a causa della loro luminosità. Le teorie attuali suggeriscono che galassie di tale grandezza e luminosità dovrebbero impiegare molto più tempo per formarsi. Tuttavia, i ricercatori che utilizzano simulazioni al supercomputer suggeriscono ora che le galassie potrebbero non essere così massicce come si pensava inizialmente, ma piuttosto insolitamente luminose. I ricercatori hanno pubblicato i loro risultati sull’Astrophysical Journal Letters.

Secondo le simulazioni, queste galassie primordiali potrebbero aver formato la loro luminosità attraverso un processo chiamato “formazione stellare esplosiva”. A differenza del tasso costante di formazione stellare osservato nell’universo odierno, la formazione stellare a raffica comporta rapide esplosioni di nascita stellare dopo lunghi periodi di inattività. Nell'universo primordiale, le stelle attiravano il gas verso di sé e poi lo spingevano fuori quando morivano. Questo processo ha permesso alle stelle di formarsi in esplosioni improvvise e luminose. Man mano che l’universo invecchiava e le galassie diventavano più grandi, l’attrazione gravitazionale diventava più forte, impedendo al gas di essere espulso dalle supernove e provocando la formazione delle stelle a un ritmo più lento.

Sulla base delle simulazioni, i ricercatori hanno concluso che la luminosità di una galassia è più strettamente correlata al numero di stelle formatesi negli ultimi milioni di anni, piuttosto che alla massa complessiva della galassia. Ciò suggerisce che le prime galassie osservate dal telescopio spaziale James Webb potrebbero essere più luminose perché si trovano nel mezzo di queste improvvise esplosioni di formazione stellare.

Sebbene questa spiegazione proposta possa aiutare a preservare l’attuale comprensione dell’universo, sono necessarie ulteriori osservazioni e analisi di queste galassie primordiali per confermare i risultati. Gli scienziati dovranno raccogliere dati più precisi sulle galassie all’alba cosmica prima di giungere ad una conclusione definitiva.

Fonte:

– Lettere del diario astrofisico

- Northwestern University