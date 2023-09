TRAPPIST-1b: Esplorazione di un pianeta extrasolare vicino

Nel mondo della scoperta degli esopianeti, gli ultimi due decenni hanno visto un aumento significativo della nostra conoscenza. Grazie a missioni come il telescopio spaziale Kepler, il numero di esopianeti conosciuti è passato da decine a migliaia. TRAPPIST-1, un sistema solare situato a soli 40 anni luce di distanza, ospita sette esopianeti. Tra questi, TRAPPIST-1b è di particolare interesse per gli astronomi poiché funge da punto di partenza per ulteriori esplorazioni di mondi potenzialmente simili alla Terra.

Gli scienziati hanno svelato per la prima volta il sistema TRAPPIST-1 nel 2017, con più esopianeti di dimensioni simili alla Terra e che si ritiene abbiano superfici rocciose. Questi pianeti sono situati vicino alla loro stella madre, che è una nana rossa, più piccola e più fredda del nostro Sole. Gli studi indicano che alcuni di questi esopianeti potrebbero addirittura trovarsi all’interno della zona abitabile della stella, dove le condizioni potrebbero favorire l’esistenza di acqua liquida.

Il rilevamento degli esopianeti nel sistema TRAPPIST-1 è stato effettuato utilizzando il metodo del transito, noto anche come fotometria di transito. Questo metodo prevede l'osservazione dei pianeti mentre passano davanti alla loro stella ospite, provocandone una temporanea diminuzione della luminosità. Questo fenomeno consente agli scienziati di raccogliere dati preziosi sugli esopianeti, compresi dettagli sulle loro atmosfere.

Recentemente, il telescopio spaziale James Webb ha studiato se TRAPPIST-1b possiede un'atmosfera. Studiando i cambiamenti nella luce stellare mentre attraversa l'atmosfera di un esopianeta, gli scienziati possono identificare la presenza, la composizione e le caratteristiche dei gas che lo circondano. Tuttavia, nel caso di TRAPPIST-1b, durante gli eventi di transito non sono stati rilevati segni di atmosfera.

TRAPPIST-1b, il pianeta più interno del sistema, completa un'orbita attorno alla sua stella ogni 1.5 giorni terrestri. Sebbene sia più vicino alla sua stella, la sua temperatura superficiale rimane elevata, oltre i 200 gradi Celsius. Ciò, unito alla minore attività stellare, ha portato gli astronomi ad anticipare l’assenza di un’atmosfera simile alla Terra. Anche se potrebbe essere ancora presente del gas diffuso, è improbabile che assomigli alla nostra atmosfera e probabilmente sarebbe costituito da anidride carbonica o metano.

Nonostante le condizioni atmosferiche sfavorevoli su TRAPPIST-1b, la sua vicinanza alla stella lo rende un candidato ideale per l’analisi. Gli scienziati hanno iniziato a studiare questo pianeta extrasolare per comprendere meglio le variazioni della temperatura della stella e le possibili eruzioni solari. Tuttavia, ci attendono indagini più impegnative per determinare la composizione atmosferica di altri pianeti nel sistema TRAPPIST-1, come TRAPPIST-1d, e ed f. Questi pianeti, situati all’interno della zona abitabile, hanno un potenziale maggiore per ospitare condizioni simili alla Terra.

In conclusione, TRAPPIST-1b ha offerto agli astronomi preziose informazioni sulle complessità della ricerca sugli esopianeti. Mentre continuiamo a esplorare e studiare questi mondi lontani, ci avviciniamo sempre di più alla comprensione della possibilità di trovare pianeti abitabili oltre il nostro sistema solare.

