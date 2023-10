Gli astronomi scoprono “pianeti” delle dimensioni di Giove che fluttuano nello spazio

Gli astronomi utilizzando il James Webb Space Telescope (JWST) hanno fatto una scoperta intrigante: “pianeti” delle dimensioni di Giove che fluttuano liberamente nello spazio, non collegati a nessuna stella. Questi oggetti, noti come Oggetti binari di massa di Giove o “JuMBO”, sono stati individuati in un’indagine dettagliata della famosa Nebulosa di Orione. Ciò che è particolarmente interessante è che questi JuMBO sembrano muoversi in coppia e gli astronomi stanno attualmente cercando di spiegare come ciò potrebbe accadere.

Una possibilità è che questi oggetti si siano formati in regioni della nebulosa dove non c'era abbastanza materiale per creare stelle completamente formate. Un’altra possibilità è che siano stati originariamente formati attorno alle stelle e poi espulsi nello spazio interstellare attraverso varie interazioni. Quest’ultima ipotesi è attualmente favorita dagli scienziati, anche se presenta ancora alcune domande senza risposta.

La Nebulosa di Orione, conosciuta anche come M42, è la grande regione di formazione stellare più vicina alla Terra. È visibile ad occhio nudo come una debole macchia nella costellazione di Orione. La recente indagine condotta dal JWST fornisce una ricchezza di nuove informazioni sulla nebulosa, che si aggiungono a quanto già osservato da telescopi più vecchi come il telescopio spaziale Hubble.

L'indagine ha prodotto un'immagine dettagliata del mosaico della Nebulosa di Orione, composta da 700 viste acquisite dal JWST nel corso di una settimana di osservazioni. All’interno di questa immagine si possono vedere migliaia di giovani stelle, molte delle quali sono circondate da densi dischi di gas e polvere che potrebbero formare pianeti.

Tra tutte queste informazioni, la scoperta dei JuMBO ha catturato immediatamente l'attenzione degli astronomi. Sfida gli attuali modelli di formazione del sistema planetario e aumenta la possibilità che esistano coppie binarie di pianeti in tutte le regioni di formazione stellare. L'immagine completa di M42 sarà resa disponibile al pubblico sul portale EsaSky, consentendo a chiunque di esplorare i dati, e i documenti iniziali che descrivono l'indagine e la scoperta di JuMBO verranno rilasciati sul server di prestampa arXiv.

Fonti: BBC News

Definizioni: James Webb Space Telescope (JWST) – Un telescopio spaziale il cui lancio è previsto per il 2021, progettato per essere il successore del telescopio spaziale Hubble.

Nebulosa di Orione (M42) – La grande regione di formazione stellare più vicina alla Terra, visibile ad occhio nudo come una macchia nella costellazione di Orione.