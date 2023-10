Il telescopio spaziale James Webb scopre coppie di pianeti delle dimensioni di Giove alla deriva nello spazio

Il James Webb Space Telescope (JWST) ha fatto un'altra straordinaria scoperta nelle profondità dello spazio. Gli astronomi hanno puntato il telescopio verso la Nebulosa di Orione e hanno scoperto quelle che sembrano essere coppie di pianeti massicci che sfidano le leggi della fisica. Sono stati rilevati circa 80 pianeti delle dimensioni di Giove, che fluttuavano liberamente nello spazio senza alcun legame gravitazionale con una stella. Soprannominati “JuMBO” (Jupiter Mass Binary Objects), questi corpi celesti sembrano muoversi insieme.

Gli scienziati ipotizzano che questi pianeti si siano originariamente formati vicino alle stelle ma che in seguito siano fuggiti nello spazio aperto. La fisica del gas indica che oggetti con la massa di Giove non dovrebbero essere in grado di formarsi indipendentemente, e mentre i singoli pianeti possono essere espulsi dai sistemi stellari, rimane la questione su come coppie di pianeti possano essere espulsi simultaneamente. Mark McCaughrean, consulente scientifico senior dell'Agenzia spaziale europea, ammette che la risposta sfugge ai ricercatori e richiede input teorici per risolvere il mistero.

La Nebulosa di Orione, conosciuta anche come M42, è un vivaio stellare nelle vicinanze e una prolifica fonte di attività astronomica. Situata all'estremità della “spada” di Orione, questa luminosa nebulosa si estende per diversi anni luce e deve la sua brillantezza al Trapezio, un gruppo di quattro stelle centrali. La Nebulosa ospita una moltitudine di stelle di varie dimensioni, da quelle 40 volte più massicce del Sole a quelle meno di 0.1 volte la sua dimensione.

La scoperta di questi insoliti sistemi di giganti gassosi all’interno della Nebulosa di Orione ha suscitato un intenso interesse tra gli scienziati. La dottoressa Heidi Hammel, una scienziata multidisciplinare che lavora sul JWST, ha espresso il potenziale significato di questa scoperta. Gli attuali modelli di formazione del sistema planetario non prevedono l’espulsione di coppie binarie di pianeti. Tuttavia, il dottor Hammel suggerisce la possibilità che tutte le regioni di formazione stellare possano ospitare questi doppi Giove, doppi Nettuno e persino doppie Terre, e i telescopi precedenti potrebbero non essere stati abbastanza potenti per rilevarli.

Per esplorare quest'ultima scoperta e approfondire le meraviglie dell'intera Nebulosa di Orione, l'Agenzia spaziale europea offre uno strumento interattivo chiamato ESASky.

Fonte:

- Notizie della BBC

– Agenzia spaziale europea (ESA)