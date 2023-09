Indagare sulla tensione di Hubble: nuove osservazioni intensificano il mistero

By

Le osservazioni astronomiche hanno rivelato che l’Universo si sta espandendo, con corpi celesti distanti che si allontanano gli uni dagli altri ad una velocità proporzionale alla loro distanza. Questa espansione, descritta dalla costante di Hubble, è in linea con la nostra comprensione dell'evoluzione dell'Universo basata sulla teoria della relatività di Einstein.

Tuttavia, varie misurazioni della costante di Hubble hanno mostrato una leggera ma evidente discrepanza. Questa discrepanza, nota come tensione di Hubble, ha sollevato interrogativi sulla nostra comprensione degli aspetti più profondi dell’Universo. Questa tensione è il risultato di errori di osservazione o indica lacune nelle nostre conoscenze?

Per rispondere a questa domanda, un team di ricercatori statunitensi e svizzeri ha utilizzato le osservazioni effettuate dal James Webb Telescope, recentemente lanciato. Si sono concentrati sullo studio di un gruppo di stelle chiamate variabili Cefeidi, che sono state utilizzate per oltre un secolo per misurare distanze precise grazie alle loro proprietà uniche.

Il team guidato dal premio Nobel Adam Riess ha utilizzato il telescopio James Webb per studiare oltre 300 stelle Cefeidi. Il loro scopo era affinare la nostra comprensione di queste stelle e usarle per calcolare il tasso di espansione dell’Universo. Sfortunatamente, le nuove osservazioni non hanno risolto le discrepanze; invece, hanno intensificato il mistero.

Le misurazioni ottenute dal telescopio James Webb si allineano con le precedenti osservazioni effettuate dal telescopio Hubble. Ciò suggerisce che è improbabile che la tensione sia il risultato di errori di misurazione. Indica la necessità di una revisione significativa della nostra comprensione dell’Universo e delle sue leggi che lo governano.

Le discrepanze nella costante di Hubble potrebbero potenzialmente indicare la presenza di energia oscura o materia oscura esotica, la necessità di una revisione della nostra comprensione della gravità o l’esistenza di una particella o di un campo unico. In alternativa, potrebbero essere attribuiti a più errori di misurazione, sebbene gli astronomi abbiano escluso un singolo errore attraverso una verifica indipendente.

La ricerca futura mira ad aumentare ulteriormente la precisione delle misurazioni analizzando più Cefeidi e studiando altri oggetti celesti come le giganti rosse. La speranza è che questa analisi approfondita faccia luce sulla causa alla base della tensione di Hubble.

In conclusione, la tensione di Hubble rimane un mistero affascinante, e le nuove osservazioni servono solo ad approfondire ulteriormente il mistero. Evidenzia la necessità di misurazioni più precise e di una rivalutazione approfondita della nostra attuale comprensione dell’Universo.

Riferimento: Adam G. Riess et al, "Crowded No More: l'accuratezza della costante di Hubble testata con osservazioni ad alta risoluzione delle Cefeidi da JWST"