Il telescopio spaziale James Webb potrebbe individuare segni di vita intelligente sulla Terra provenienti da un altro sistema stellare

Un nuovo studio suggerisce che il James Webb Space Telescope (JWST) sarebbe in grado di rilevare i segni della nostra civiltà sulla Terra se ci osservasse da un altro sistema stellare nella Via Lattea. Questa scoperta fa sperare che la navicella spaziale all’avanguardia possa anche individuare civiltà aliene mentre esplora mondi lontani.

L'obiettivo principale di JWST, lanciato alla fine del 2021, è svelare i misteri dell'universo primordiale. Tuttavia, uno dei suoi obiettivi secondari è analizzare le atmosfere degli esopianeti alla ricerca di biofirme, che sono gas prodotti dalla vita biologica, e tecnofirme, che sono sostanze chimiche generate da civiltà aliene avanzate.

Per determinare quanto bene JWST possa rilevare segni di vita intelligente, i ricercatori hanno condotto un test utilizzando la Terra come l’unico pianeta abitabile e abitato conosciuto nell’universo. Hanno manipolato uno spettro dell’atmosfera terrestre per simulare come apparirebbe a un osservatore a molti anni luce di distanza e hanno utilizzato un modello computerizzato per valutare se JWST potesse identificare biofirme e tecnofirme chiave.

Sebbene i risultati di questo studio non siano ancora stati sottoposti a revisione paritaria, suggeriscono che JWST sarebbe in grado di rilevare marcatori di vita intelligente e non intelligente nell’atmosfera terrestre. Sulla base della qualità alterata del set di dati, che è simile alle osservazioni del sistema stellare TRAPPIST-1, è probabile che JWST possa rilevare la vita o civiltà aliene su esopianeti entro 40 anni luce dalla Terra e forse fino a 50 anni luce di distanza. .

Gli esperti stimano che potrebbero esserci circa 4,000 esopianeti alla portata del JWST, il che renderebbe possibile la scoperta di pianeti abitabili. Tuttavia, individuare la vita su altri pianeti può essere difficile senza una conoscenza contestuale dell’ambiente specifico. Condizioni diverse e forme di vita o tecnologie alternative potrebbero rendere questi segni di vita meno evidenti.

Mentre JWST ha già fatto scoperte significative sugli esopianeti vicino alla Terra, come l’avvistamento di acqua sull’esopianeta GJ 1214b e l’osservazione di una tempesta di polvere sull’esopianeta VHS 1256 b, rilevare segni di vita su altri pianeti rimane complesso.

In conclusione, il telescopio spaziale James Webb si dimostra promettente nel rilevare potenzialmente segni di vita intelligente sulla Terra e nell’esplorare esopianeti alla ricerca di biofirme o tecnofirme. Tuttavia, saranno necessarie ulteriori ricerche e indagini per comprendere meglio gli ambienti abitabili degli esopianeti e interpretare le potenziali tracce di vita che potrebbero possedere.

Fonte:

– [Fonte 1]

– [Fonte 2]