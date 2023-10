La NASA punta il telescopio James Webb sulla vicina galassia NGC 6822

Gli scienziati della NASA hanno recentemente puntato il telescopio James Webb verso NGC 6822, una galassia vicina conosciuta anche come “Galassia di Barnard”. Situata a circa 1.5 milioni di anni luce di distanza, NGC 6822 è un membro del nostro gruppo locale di galassie.

Il telescopio James Webb, caratterizzato come il telescopio spaziale di nuova generazione, è stato progettato specificamente per osservare e studiare gli oggetti più distanti dell'universo. Concentrando le sue potenti lenti su NGC 6822, gli scienziati sperano di raccogliere preziose informazioni sulla composizione, struttura ed evoluzione della galassia.

NGC 6822 è classificata come una galassia nana irregolare, il che significa che non presenta le distinte forme a spirale o ellittiche osservate nelle galassie più tipiche. Ha invece una forma irregolare senza uno schema specifico distinguibile. Lo studio delle galassie irregolari come NGC 6822 offre agli scienziati l'opportunità di acquisire conoscenze sulla formazione e sull'evoluzione delle galassie in generale.

Le osservazioni di NGC 6822 hanno il potenziale per migliorare la nostra comprensione della formazione stellare, così come dei processi chimici che avvengono all’interno delle galassie. Analizzando gli elementi e i composti presenti nelle stelle della galassia e nel mezzo interstellare, i ricercatori possono scoprire indizi sulla storia della galassia e sui meccanismi che guidano la sua continua evoluzione.

I dati catturati dal telescopio James Webb durante l’osservazione di NGC 6822 contribuiranno agli sforzi di ricerca in corso e amplieranno ulteriormente la nostra conoscenza dell’universo e delle galassie al suo interno.

Fonte:

– (Articolo fonte)