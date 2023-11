Esplorando la nascita delle stelle: nuove intuizioni dal telescopio spaziale James Webb

Immagina di poter scrutare il passato e assistere alla nascita del nostro Sole, 4.6 miliardi di anni fa. Grazie al James Webb Space Telescope (JWST), ora abbiamo un'immagine straordinaria che offre uno sguardo su questo evento straordinario. L'immagine cattura una stella chiamata HH212, situata nella costellazione di Orione, che si ritiene abbia solo 50,000 anni, un'età simile a quella del nostro Sole quando nacque.

A differenza delle tipiche immagini stellari, il bagliore della protostella all’interno di HH212 rimane nascosto alla vista. Invece, ciò che vediamo sono gli affascinanti getti rosso rosato che la stella emette in direzioni opposte. Questi getti sono cruciali per la formazione della stella, aiutandola a regolare il suo processo di nascita. Mentre il gas al centro della stella si comprime e ruota, questi getti e deflussi rimuovono il momento angolare in eccesso, impedendo alla stella di volare via.

Il colore rosso-rosato dei getti indica la presenza di idrogeno molecolare (H2), che consiste di due atomi di idrogeno legati insieme. Le onde d'urto che passano attraverso i deflussi energizzano l'idrogeno molecolare, facendolo brillare intensamente alle lunghezze d'onda dell'infrarosso. La Near Infrared Camera (NIRCam) del JWST ha catturato questa straordinaria immagine prevalentemente ad una lunghezza d'onda di 2.12 micron.

Studiando la stella HH212 negli ultimi tre decenni, gli astronomi sono stati in grado di monitorare i suoi cambiamenti nel tempo. Tuttavia, con la nitidezza e la sensibilità senza precedenti del JWST, gli scienziati possono ora approfondire gli intricati processi dietro la formazione stellare. In effetti, le osservazioni del JWST hanno rivelato strutture ancora più simmetriche, inclusa la presenza di ulteriori bowshock nei getti.

Ciò che rende il JWST davvero straordinario non è solo la sua capacità di catturare immagini con notevole precisione, ma anche la sua ampia gamma spettrale. Ciò consente ai ricercatori di ottenere immagini a colori dettagliate di oggetti come HH212, offrendo approfondimenti sui meccanismi che guidano la formazione delle stelle. Osservando i getti a diverse lunghezze d'onda, gli scienziati possono comprendere meglio i processi fisici che si verificano al loro interno.

George Herbig e Guillermo Haro, i pionieri che studiarono oggetti come HH212 negli anni Quaranta e Cinquanta, rimarrebbero senza dubbio sbalorditi dalle capacità del JWST. Con la sua tecnologia avanzata e l'ampio rilevamento dei colori, questo telescopio spaziale all'avanguardia sta rivoluzionando la nostra comprensione della formazione stellare e aprendo nuove frontiere nel campo dell'astronomia.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è il James Webb Space Telescope (JWST)?

R: Il JWST è una collaborazione tra la NASA, l'Agenzia spaziale europea (ESA) e l'Agenzia spaziale canadese (CSA). È un telescopio spaziale progettato per esplorare l'universo nello spettro infrarosso e indagare la formazione e l'evoluzione di stelle, galassie e sistemi planetari.

D: Quanti anni ha HH212, la stella raffigurata nell'immagine JWST?

R: Si stima che HH212 abbia circa 50,000 anni, il che la rende una stella relativamente giovane.

D: Perché non riusciamo a vedere la protostella all'interno di HH212?

R: La protostella è nascosta all'interno di un denso disco rotante di gas e polvere, che ostacola l'osservazione diretta. Possiamo invece osservare solo i getti emessi dalla stella di colore rosso-rosato.

D: Cosa sono i bowshock?

R: I bowshock sono regioni di gas compresso e polvere che si formano quando materiale più veloce si scontra con materiale più lento. Nel caso di HH212 queste strutture sono presenti nei getti emessi dalla stella.

D: In che modo il JWST ci aiuta a comprendere la formazione stellare?

R: Le capacità di imaging del JWST forniscono dettagli senza precedenti, consentendo agli scienziati di studiare i processi e le strutture coinvolte nella formazione stellare. Osservando oggetti come HH212 a varie lunghezze d'onda, i ricercatori possono ottenere informazioni dettagliate sui meccanismi fisici che guidano la nascita e l'evoluzione delle stelle.