Immagini straordinarie della Nebulosa di Orione catturate dal telescopio spaziale James Webb

Il James Webb Space Telescope (JWST) ha recentemente catturato due mosaici mozzafiato ad ampio campo della magnifica Nebulosa di Orione. La Nebulosa di Orione, che si trova a soli 1,344 anni luce dal sistema solare, è una vasta regione di formazione stellare ed è considerata uno dei vivai stellari più vicini alla Terra.

Questi splendidi mosaici, composti da oltre 3,000 singole immagini, sono stati aggiunti all'app ESASky dell'Agenzia spaziale europea, fornendo al pubblico una mappa interattiva di tutto il cielo per visualizzare queste straordinarie immagini catturate dal JWST e dal telescopio spaziale Hubble.

All'interno della Nebulosa di Orione si conoscono circa 2,800 giovani stelle, con innumerevoli altri embrioni stellari avvolti nel denso velo di gas e polvere. La Near Infrared Camera (NIRCam) del JWST ha la capacità di scrutare attraverso questo gas e polvere, rivelando dettagli intricati come dischi protostellari, deflussi di stelle emergenti e persino pianeti fluttuanti.

Il secondo mosaico, catturato dal canale a lunghezza d'onda lunga della NIRCam, mostra il gas, la polvere e le molecole all'interno della Nebulosa con incredibile sensibilità nell'infrarosso. Sebbene la risoluzione spaziale sia inferiore in questa immagine, fornisce informazioni senza precedenti sulla formazione e composizione della Nebulosa di Orione.

L'ammasso del trapezio, un gruppo di giovani stelle massicce che illumina la nebulosa, è responsabile della sua visibilità ad occhio nudo come un oggetto sfocato sotto le tre stelle che formano la Cintura della costellazione di Orione. Queste stelle massicce hanno una vita relativamente breve, che dura solo pochi milioni di anni prima di finire con esplosioni di supernova.

L’ammasso del Trapezio contiene anche fino a un migliaio di stelle più deboli, alcune delle quali possiedono dischi circumstellari in evaporazione – dischi di gas e polvere che danno origine alla formazione dei pianeti. Recenti osservazioni del JWST hanno identificato circa 40 coppie di pianeti giganti gassosi fluttuanti, noti come Jupiter Mass Binary Objects (JuMBO), nella Nebulosa di Orione. L’origine di questi JuMBO rimane una questione scientifica intrigante. Gli astronomi si chiedono se si siano formati direttamente dal gas nella Nebulosa o siano stati catturati da altri sistemi planetari.

I mosaici catturati dal JWST coprono diverse lunghezze d'onda. Il mosaico a onde corte, ripreso dal canale a onde corte della NIRCam, rivela i dettagli più fini dell'attività di formazione stellare all'interno della Nebulosa. D'altra parte, il mosaico di lunghezze d'onda più lunghe, catturato dal canale di lunghezza d'onda più lunga della NIRCam, mostra l'intricata rete di polvere e filamenti di composti organici chiamati idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Questi IPA svolgono un ruolo cruciale nella formazione delle stelle e la comprensione della loro abbondanza e caratteristiche può fornire preziose informazioni sul riciclo della polvere interstellare.

La Nebulosa di Orione è un affascinante oggetto celeste accessibile all'osservazione praticamente da chiunque, dagli astronomi occasionali ai telescopi spaziali avanzati. Con l'avvicinarsi della stagione invernale, cogli l'occasione per ammirare le meraviglie della Nebulosa di Orione, la più grande nebulosa del cielo.

Definizioni:

– James Webb Space Telescope (JWST): un grande osservatorio spaziale che verrà lanciato nel 2021 e che farà progressi significativi nello studio dell’universo attraverso varie lunghezze d’onda.

– Nebulosa di Orione: una vasta regione di formazione stellare situata all'interno della costellazione di Orione, visibile ad occhio nudo come un oggetto sfocato.

– NIRCam: The Near Infrared Camera, uno strumento sul JWST responsabile della cattura di immagini nella gamma del vicino infrarosso.

– Ammasso del Trapezio: un gruppo di giovani stelle massicce situate all’interno della Nebulosa di Orione.

– Oggetti binari di massa di Giove (JuMBO): pianeti giganti gassosi fluttuanti che si trovano nella Nebulosa di Orione.

– Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA): molecole a base di carbonio che costituiscono una porzione significativa della polvere interstellare.

Fonte:

– NASA, ESA, CSA / Responsabili scientifici ed elaborazione delle immagini: M. McCaughrean, S. Pearson.