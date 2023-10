Tutto quello che devi sapere sul telescopio spaziale James Webb

By

Il James Webb Space Telescope (JWST) ha rivoluzionato l'astronomia, fornendo preziose informazioni sull'universo. Essendo il telescopio spaziale più avanzato e potente, il JWST utilizza strumenti ad alta risoluzione e alta sensibilità per osservare gli oggetti celesti utilizzando l'astronomia a infrarossi.

La storia dell'astronomia a infrarossi risale al 1830, quando l'astronomo tedesco-britannico William Herschel scoprì la luce infrarossa. I progetti per il JWST furono sviluppati nel 1996 come successore del telescopio spaziale Hubble (HST) per superare le sue carenze ottiche.

La NASA, l'Agenzia spaziale europea (ESA) e l'Agenzia spaziale canadese (CSA) hanno collaborato alla progettazione e al lancio del JWST. Il telescopio è stato sviluppato presso il Goddard Space Flight Center della NASA, con Northrop Grumman in qualità di appaltatore principale. Lo Space Telescope Science Institute gestisce il telescopio.

L'uso di un telescopio spaziale come il JWST è essenziale perché i telescopi a terra devono fare i conti con le interferenze atmosferiche che possono sfocare e distorcere le immagini. Posizionando il JWST nello spazio, è possibile evitare queste limitazioni e fornire osservazioni più chiare e dettagliate.

La missione del JWST è quella di esplorare vari aspetti della storia cosmica, che vanno dalla formazione dell'universo durante i secoli bui all'assemblaggio delle galassie, alla nascita delle stelle e dei sistemi planetari, allo studio delle atmosfere planetarie per comprendere le origini dell'universo. vita.

Il JWST è stato lanciato il 25 dicembre 2021 e ha raggiunto il punto di Lagrange 2 (L2), una posizione gravitazionalmente stabile nello spazio, il 24 gennaio 2022. La sua attuale posizione nello spazio gli consente di osservare oggetti in tutto il Sistema Solare e oltre.

Il telescopio spaziale James Webb rappresenta una pietra miliare significativa nella nostra ricerca per svelare i misteri dell'universo e comprendere le nostre origini. Promette di fornire scoperte rivoluzionarie e di espandere la nostra conoscenza dei fenomeni celesti.

Fonte:

– NASA: https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/main/index.html