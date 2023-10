Nuovi approfondimenti sulle origini dei lampi di raggi gamma rivelati da uno studio della NASA

In un recente studio condotto dalla NASA, un team di scienziati ha fatto una scoperta rivoluzionaria riguardo alle origini dei lampi di raggi gamma (GRB). Osservando un GRB eccezionalmente luminoso, noto come GRB 230307A, utilizzando vari telescopi spaziali e terrestri, tra cui il telescopio spaziale James Webb della NASA, il telescopio spaziale a raggi gamma Fermi e l'Osservatorio Neil Gehrels Swift, i ricercatori hanno acquisito nuove conoscenze sullo straordinario fenomeno. .

Lo studio ha approfondito le conseguenze della fusione di stelle di neutroni, che sono servite come fonte dell’esplosione responsabile del lampo di raggi gamma. Attraverso le osservazioni effettuate dal telescopio spaziale James Webb della NASA, gli scienziati sono stati in grado di rilevare la presenza dell'elemento chimico tellurio nei resti dell'esplosione. Questa scoperta fornisce informazioni cruciali sulla composizione della kilonova formatasi durante la fusione di stelle di neutroni.

L'autore principale dello studio, Andrew Levan, ha sottolineato l'importanza del contributo del James Webb Space Telescope al progresso della nostra comprensione della formazione degli elementi nell'universo. Identificando la posizione delle stelle di neutroni coinvolte nella fusione, lo studio ha rivelato che risiedevano in una galassia a spirale a circa 120,000 anni luce di distanza dal luogo della fusione.

Sebbene gli eventi di kilonova derivanti da fusioni di stelle di neutroni siano rari e difficili da osservare, i risultati di questo studio fanno luce sulla natura e sulle caratteristiche di questi eventi. Inoltre, la ricerca offre prove evidenti a sostegno dell’ipotesi di vecchia data secondo cui gli elementi pesanti oltre al ferro vengono creati attraverso fusioni di stelle di neutroni.

Questo sforzo di collaborazione che ha coinvolto più telescopi sia nello spazio che a terra ha permesso agli scienziati di raccogliere una grande quantità di informazioni su GRB 230307A. I risultati dello studio evidenziano il ruolo trasformativo di telescopi come il telescopio spaziale James Webb e di strumenti futuri, come il telescopio spaziale romano Nancy Grace, nel migliorare la nostra comprensione dell'universo, in particolare consentendo lo studio di eventi rari come le kilonovae e gli elementi che essi costituiscono. produrre.

FAQ

D: Cos'è un lampo di raggi gamma?



R: Un lampo di raggi gamma è un'esplosione estremamente energetica che rilascia un intenso lampo di radiazioni di raggi gamma.

D: Cos'è una kilonova?



R: Una kilonova è la conseguenza esplosiva di una fusione di stelle di neutroni, caratterizzata dalla produzione di elementi pesanti.

D: In che modo il telescopio spaziale James Webb della NASA ha contribuito allo studio?



R: Il telescopio spaziale James Webb della NASA ha svolto un ruolo cruciale nel rilevare la presenza di tellurio, un elemento, nei resti dell'esplosione della fusione di stelle di neutroni, fornendo informazioni sulla composizione della kilonova.

D: Quali prove ha fornito lo studio sulla creazione di elementi pesanti oltre al ferro?



R: Lo studio ha offerto prove evidenti del fatto che le fusioni di stelle di neutroni sono potenziali fonti per la creazione di elementi pesanti oltre al ferro.

D: Quanto era lontana la galassia a spirale dove risiedevano le stelle di neutroni coinvolte nella fusione?



R: Le stelle di neutroni si trovavano a circa 120,000 anni luce di distanza dal luogo della fusione in una galassia a spirale.

Fonte:

NASA, su nasa.gov