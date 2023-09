Gli astronomi scoprono la nuova galassia, JWST-ER1, con il telescopio spaziale James Webb

By

Gli astronomi utilizzando il potente telescopio spaziale James Webb hanno fatto una scoperta entusiasmante: una nuova galassia chiamata JWST-ER1. Questa scoperta fa parte del sondaggio JWST COSMOS-Web ed è stata dettagliata in un recente documento pubblicato il 14 settembre.

JWST-ER1 è una galassia ellittica gigante, nota per la sua forma rotonda e la sua capacità di cambiare forma nel tempo. Smettono di produrre nuove stelle all'inizio della loro vita e il loro studio può fornire importanti informazioni sull'evoluzione delle galassie.

Il team della Yale University, guidato da Pieter van Dokkum, ha individuato JWST-ER1 utilizzando la Near Infrared Camera (NIRCam) sul telescopio spaziale James Webb. Questa scoperta fa parte di un progetto più ampio che mira a studiare un milione di galassie.

Ciò che rende JWST-ER1 particolarmente unico è la presenza di un anello di Einstein. Questo fenomeno si verifica quando la luce viene piegata a forma di anello a causa della lente gravitazionale. Il centro dell'anello Einstein di JWST-ER1 si estende per circa 1.54 secondi d'arco.

JWST-ER1 si trova ad uno spostamento verso il rosso di 1.94 e ha una massa stimata 650 miliardi di volte quella del Sole. Si ritiene che esista da circa 1.9 miliardi di anni e formi nuove stelle a un ritmo moderato.

Un aspetto intrigante di JWST-ER1 è la sua compattezza. Nonostante le sue dimensioni e la sua tranquillità, assomiglia ad altre galassie tranquille con un simile spostamento verso il rosso.

Si ritiene che l'anello di Einstein in JWST-ER1, noto come JWST-ER1r, sia stato creato da una galassia lontana con uno spostamento verso il rosso fotometrico di 2.98. È quasi perfettamente circolare e non mostra segni di nuova formazione stellare o irregolarità.

Il gruppo di ricerca sta ora pianificando future osservazioni di JWST-ER1 per indagare la sua interazione con le galassie vicine e il suo ruolo nello sviluppo di un ammasso galattico.

Il telescopio spaziale James Webb ha scoperto una nuova galassia, JWST-ER1, con la sua sorprendente forma circolare e l'enigmatico anello di Einstein. Credito: Marshall Space Flight Center della NASA / Flickr / CC BY-NC 2.0

