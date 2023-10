JuMBO: strani oggetti accoppiati scoperti nello spazio

Il telescopio spaziale James Webb ha fatto una scoperta intrigante nella Nebulosa di Orione: 42 coppie di oggetti binari della massa di Giove conosciuti come JuMBO. Questi oggetti sono troppo piccoli per essere stelle, eppure esistono in coppia e difficilmente possono essere pianeti canaglia. Gli scienziati sono perplessi su come si siano formati e sul perché continuino a orbitare l’uno attorno all’altro. I ricercatori suggeriscono che un meccanismo di formazione nuovo e sconosciuto potrebbe essere responsabile della loro creazione, anche se sono necessarie ulteriori indagini.

I JuMBO sono stati trovati alla deriva nella Nebulosa di Orione, una regione di formazione stellare situata a circa 1,344 anni luce dalla Terra. Precedenti osservazioni effettuate con telescopi terrestri avevano suggerito la presenza di oggetti misteriosi nella nube di gas, portando a successive osservazioni con il telescopio spaziale James Webb, che ne hanno confermato l’esistenza.

L'analisi di questi oggetti peculiari ha rivelato che si tratta di giganti gassosi, vecchi di circa un milione di anni e con temperature intorno ai 1,300 gradi Fahrenheit (700 gradi Celsius). Composti principalmente da monossido di carbonio, metano e vapore, i JuMBO affascinano gli astronomi per la loro natura accoppiata. Normalmente, le stelle impiegano milioni di anni per evolversi dal collasso di nubi di polvere e gas, formando infine enormi orbite di plasma. Durante questo processo si formano dischi di materiali di scarto, che a volte possono dividersi prematuramente e dare origine ad una seconda stella, creando un sistema binario.

L'esistenza di questi oggetti accoppiati, ciascuno con una massa vicina a quella di Giove, rappresenta una sfida per gli scienziati. Secondo le conoscenze attuali, si prevede che gli oggetti al di sotto delle tre masse di Giove nascano legati a una stella, rendendo difficile spiegare come questi oggetti siano entrati in una relazione binaria. I JuMBO potrebbero essere pianeti espulsi, ma non è chiaro come siano riusciti a mantenere la loro orbita binaria dopo essere stati espulsi dal loro sistema solare originale. Una possibilità alternativa è che rappresentino una nuova categoria di stelle fallite, ma il mistero delle loro piccole dimensioni persiste ancora.

In sintesi, la scoperta dei JuMBO nella Nebulosa di Orione ha lasciato perplessi gli astronomi. Mentre cercano una spiegazione, gli scienziati stanno considerando la possibilità di un nuovo meccanismo di formazione o di una combinazione di teorie esistenti. Sono necessarie ulteriori indagini e revisioni tra pari per far luce su questi misteriosi oggetti accoppiati alla deriva nello spazio.

