Alla scoperta di Giove: il telescopio James Webb rivela immagini affascinanti del gigante gassoso

Il telescopio spaziale James Webb della NASA continua a stupire gli scienziati con le sue scoperte, questa volta fornendo immagini accattivanti dell'atmosfera di Giove. Utilizzando la sua straordinaria visione, il telescopio Webb ha svelato caratteristiche mai viste prima che hanno sorpreso la comunità scientifica.

Una scoperta rivoluzionaria fatta dal telescopio James Webb è la cattura di immagini che raffigurano una corrente a getto ad alta velocità che misura oltre 4800 chilometri di larghezza all'equatore di Giove. Queste immagini offrono agli scienziati nuove informazioni sul clima e sulle dinamiche del gigante gassoso. Ricardo Hueso dell'Università dei Paesi Baschi a Bilbao, in Spagna, ha espresso la sua sorpresa, affermando: "Ciò che abbiamo sempre visto come foschie sfocate nell'atmosfera di Giove ora appaiono come caratteristiche nitide che possiamo seguire insieme alla rapida rotazione del pianeta."

Utilizzando i suoi strumenti NIRCam, il telescopio Webb ha acquisito immagini di Giove ogni 10 ore durante un'intera giornata gioviana nel luglio 2022. Queste immagini, scattate con quattro diversi filtri in grado di rilevare piccoli cambiamenti nelle caratteristiche a diverse altitudini, hanno permesso ai ricercatori di studiare l'atmosfera di Giove in maggiore dettaglio. Inoltre, il telescopio ha sfruttato gli strati più alti dell’atmosfera, situati a 25-50 chilometri sopra le cime delle nuvole del pianeta. La velocità della corrente a getto osservata è stata misurata in circa 515 chilometri all'ora, più veloce di un uragano di categoria 5 sulla Terra.

Il James Webb Space Telescope, il telescopio spaziale più grande e potente mai costruito, fa parte dei Grandi Osservatori della NASA. Il suo scopo principale è catturare e focalizzare la luce, consentendo agli scienziati di scrutare indietro nel tempo come mai prima d'ora. Posizionato nel punto Lagrange L2, a 1.5 milioni di chilometri dalla Terra, il telescopio Webb offre un punto di osservazione unico per studiare oggetti e fenomeni celesti.

Queste accattivanti immagini di Giove raccolte dal telescopio James Webb, combinate con la capacità del telescopio di vedere nella luce infrarossa e la sua collaborazione con il telescopio spaziale Hubble, hanno permesso agli scienziati di rilevare e tracciare la corrente a getto di Giove per la prima volta. Queste scoperte offrono una comprensione più profonda delle dinamiche atmosferiche del gigante gassoso e contribuiscono alla nostra più ampia conoscenza dell’universo.

