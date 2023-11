Nuove intuizioni: svelamento della spettacolare formazione stellare nel cuore della nostra Via Lattea

Una straordinaria regione di formazione stellare, avvolta da una densa polvere, è stata scoperta a soli 300 anni luce di distanza dal buco nero supermassiccio che risiede al centro della nostra galassia, la Via Lattea. Grazie alle capacità rivoluzionarie del James Webb Space Telescope (JWST), questo affascinante panorama è stato catturato in tutta la sua splendente gloria.

Soprannominata "Sagittario C", questa regione di formazione stellare abbaglia con uno spettacolo abbagliante di 500,000 stelle scintillanti su uno sfondo di eterea luminescenza blu. Il coronamento di questa meraviglia celeste è un insieme di piccole stelle, conosciute come protostelle, annidate all’interno di un ammasso compatto, visibile verso sinistra dell’immagine. Tra di loro si trova una stella nascente che ha già accumulato una massa 30 volte più grande del nostro Sole, suggerendo il suo imminente destino di supernova tra pochi milioni di anni.

Le stelle nascono all'interno di ammassi di idrogeno molecolare freddo e denso che soccombono alla forza di gravità, collassando su se stessi. Questi ammassi sono avvolti da polvere interstellare, che contribuisce a mantenere le temperature vicine allo zero assoluto. In alcune zone, la polvere è così profondamente velata che perfino la visione infrarossa all'avanguardia del JWST fatica a penetrarne l'opacità. Tuttavia, all’interno di queste nubi cosmiche si trovano stelle nascenti nelle prime fasi di formazione, come il protoammasso mostrato in questa immagine, dove i loro venti hanno dissipato la polvere che le avvolge, rivelando la loro brillante esistenza.

Questa affascinante immagine JWST del Sagittario C, esaminata da un team internazionale che indaga sulla formazione stellare all'interno del Centro Galattico, è guidata da Samuel Crowe, uno studente universitario dell'Università della Virginia. Crowe sottolinea l'eccezionale risoluzione e sensibilità del colossale specchio da 6.5 ​​metri del JWST, il più grande telescopio spaziale mai lanciato, che ha permesso la scoperta di numerose nuove caratteristiche.

Una rivelazione sorprendente è la presenza di deflussi provenienti dalle protostelle, che irradiano una luminescenza ardente sullo sfondo dell’oscura nube di idrogeno molecolare. Sopra questa nube oscura si trovano le stelle in primo piano, mentre lungo il bordo inferiore, sezioni illuminate di idrogeno ionizzato brillano brillantemente sotto l'influenza della luce ultravioletta di altre stelle giovani e massicce. Sebbene studi precedenti avessero rilevato questo idrogeno ionizzato, la grande scala di questa regione, che si estende per 25 anni luce come catturato dal JWST, ha stupito la comunità scientifica. Crowe intende approfondire questa scoperta intrigante e indagare sugli enigmatici “aghi” che perforano il gas ionizzato in orientamenti apparentemente casuali.

Situato a circa 26,000 anni luce da noi, il Centro Galattico è un obiettivo accattivante per gli astronomi che utilizzano il JWST a causa della sua notevole concentrazione di formazione stellare. Il Centro Galattico condivide alcune somiglianze con le galassie formatesi poco dopo il Big Bang e scoperte dal JWST, apparendo più luminose del previsto. Una spiegazione per questo fenomeno è che esse generano stelle più massicce rispetto alle galassie più vecchie.

Lo studio approfondito del Centro Galattico consente agli astronomi di esaminare attentamente le teorie prevalenti sulla formazione stellare nelle condizioni più severe. Mirano a capire se è più probabile che stelle massicce nascano all’interno delle regioni di nascita delle stelle del nucleo galattico o alla periferia dei bracci a spirale della Via Lattea. Tipicamente, le nebulose di formazione stellare producono una percentuale maggiore di stelle meno massicce, note come nane M, con un tasso di natalità che diminuisce all’aumentare della massa stellare. Di conseguenza, nella Via Lattea esistono solo una manciata di stelle più massicce, centinaia di volte la massa del nostro Sole.

Questo modello, noto come funzione di massa iniziale stellare (FMI), lascia perplessi gli astronomi che devono ancora comprenderne appieno i meccanismi di governo. Tuttavia, data l’intensa formazione stellare osservata nel Centro Galattico, esiste la possibilità che il FMI possa essere disturbato, favorendo la formazione di un’abbondanza di stelle massicce. Se ciò fosse vero, potrebbe applicarsi anche alle prime galassie. Un FMI più elevato potrebbe chiarire l’eccezionale luminosità di queste galassie, poiché le stelle più massicce irradiano la luce più brillante.

“Il Centro Galattico è un luogo affollato e tumultuoso”, ha osservato Rubén Fedriani dell’Instituto Astrofísica de Andalucía in Spagna. “Ci sono nubi di gas turbolente e magnetizzate che stanno formando stelle, che poi colpiscono il gas circostante con i loro venti, getti e radiazioni in uscita. Webb ci ha fornito un sacco di dati su questo ambiente estremo e stiamo appena iniziando ad approfondire”.

FAQ:

D: Cos'è il telescopio spaziale James Webb?

R: Il James Webb Space Telescope (JWST) è il più grande telescopio spaziale mai lanciato. È rinomato per la sua risoluzione e sensibilità superiori, che consentono agli astronomi di catturare immagini accattivanti e raccogliere dati preziosi.

D: Come si formano le stelle?

R: Le stelle si formano all'interno di ammassi di idrogeno molecolare freddo e denso che collassa sotto la forza di gravità. Questi ammassi sono ricchi di polvere interstellare, che aiuta a regolare la temperatura durante il processo di formazione stellare.

D: Cos'è il Centro Galattico?

R: Il Centro Galattico si riferisce alla regione intensa e vivace al centro della nostra galassia, la Via Lattea. È un'area di immensa formazione stellare e funge da banco di prova per la nostra comprensione della nascita e dell'evoluzione stellare.

D: Qual è la funzione di massa iniziale stellare (FMI)?

R: La funzione di massa iniziale stellare (FMI) è un modello che descrive la distribuzione delle masse stellari al momento della loro formazione. Rivela la frequenza relativa delle stelle con masse diverse e fornisce informazioni sui meccanismi che governano la formazione stellare.

D: Quanto dista il Centro Galattico dalla Terra?

R: Il Centro Galattico si trova a circa 26,000 anni luce dalla Terra.