Scoperta una corrente a getto ad alta velocità nell'atmosfera di Giove: osservazioni dal telescopio spaziale James Webb

Il James Webb Space Telescope (JWST), gestito dalla NASA, ha fatto una scoperta rivoluzionaria nell'atmosfera di Giove. Utilizzando la sua Near-Infrared Camera (NIRCam), il JWST ha catturato immagini che hanno rivelato un fenomeno precedentemente sconosciuto: un getto d'acqua ad alta velocità che si estende per oltre 3,000 miglia di larghezza sopra gli strati nuvolosi primari vicino all'equatore di Giove. Questa scoperta fornisce preziose informazioni sulla dinamica della turbolenta atmosfera di Giove e mette in mostra le notevoli capacità del telescopio Webb nello studio di tali caratteristiche atmosferiche.

Le osservazioni di Giove da parte del JWST sono state effettuate come parte del programma Early Release Science, con l'obiettivo di catturare immagini a intervalli di 10 ore, equivalenti a un giorno gioviano. Utilizzando filtri distinti, il telescopio è stato in grado di identificare variazioni in piccole caratteristiche atmosferiche a diverse altitudini all'interno dell'atmosfera di Giove.

A differenza delle missioni precedenti che esaminavano principalmente gli strati più bassi e più profondi dell'atmosfera di Giove, il JWST si distingue perché scava più a fondo nello spettro del vicino infrarosso. Ciò gli consente di studiare gli strati più alti dell'atmosfera di Giove, a circa 15-30 miglia sopra la copertura nuvolosa del pianeta. In queste immagini nel vicino infrarosso, le foschie di livello superiore che tipicamente appaiono come sfocature indistinte ora rivelano dettagli più fini, in particolare intorno alla regione equatoriale.

La corrente a getto recentemente identificata su Giove corre ad una velocità notevole di circa 320 miglia all’ora, il doppio della velocità del vento sostenuta di un uragano di categoria 5 sulla Terra. Situata a circa 25 miglia sopra gli strati nuvolosi di Giove, nella bassa stratosfera, questa corrente a getto ad alta velocità rappresenta un affascinante argomento di studio.

Per comprendere meglio la variazione della velocità del vento con l'altitudine e la presenza di wind shears, il gruppo di ricerca ha confrontato i modelli di vento osservati dal JWST ad altitudini più elevate con quelli rilevati dal telescopio spaziale Hubble negli strati più profondi dell'atmosfera di Giove. Questo confronto ha permesso loro di monitorare lo sviluppo delle tempeste e di ottenere informazioni sulla struttura tridimensionale delle nuvole temporalesche.

Combinando l’eccezionale risoluzione e l’ampia copertura della lunghezza d’onda del JWST con le osservazioni cruciali del telescopio spaziale Hubble, il gruppo di ricerca è stato in grado di identificare e tracciare le piccole caratteristiche delle nubi che fungevano da indicatori per la corrente a getto ad alta velocità. Queste osservazioni hanno anche fornito un contesto prezioso per comprendere l’atmosfera equatoriale di Giove e le tempeste convettive che si verificano indipendentemente dalla corrente a getto.

Per studiare ulteriormente le caratteristiche della corrente a getto, il gruppo di ricerca prevede di condurre ulteriori osservazioni utilizzando il telescopio spaziale James Webb. Questo studio in corso mira a esplorare se la velocità e l’altitudine della corrente a getto subiscono cambiamenti nel tempo.

