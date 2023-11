Immergersi nelle profondità dell'universo: il telescopio James Webb rivela galassie nascoste

By

Il James Webb Space Telescope (JWST) della NASA continua a rivoluzionare la nostra comprensione dell'universo. In un recente passo avanti, gli astronomi hanno utilizzato i potenti strumenti di JWST per misurare con precisione la distanza di quasi 200 galassie e ammassi di galassie formatisi durante i primi giorni dell'universo.

La prima immagine rilasciata pubblicamente dal JWST, scattata l’11 luglio 2022, svela un’accattivante vista in campo profondo che comprende oltre 7,000 galassie. Questa straordinaria immagine è diventata un tesoro per gli astronomi, desiderosi di svelare i misteri dell'evoluzione galattica nel tempo.

Uno studio innovativo condotto in Canada si distingue per essere il primo a misurare le distanze galattiche all’interno di questa immagine. Le scoperte del gruppo di ricerca rivelano massicce concentrazioni di stelle situate fino a 10 miliardi di anni luce dalla Terra, offrendo uno sguardo al lontano passato. Questi ammassi galattici rappresentano obiettivi ideali per studi futuri, consentendo una comprensione più profonda dell’evoluzione delle galassie e degli ammassi in cui risiedono.

Il JWST, dotato di potenti strumenti, ha iniziato la sua missione nel dicembre 2021, scavando principalmente nelle profondità dell'universo per indagare sulle trasformazioni avvenute dopo il Big Bang. Sebbene siano stati compiuti enormi progressi nella comprensione dell’universo primordiale, molte domande rimangono senza risposta. Gli astronomi sono particolarmente incuriositi dall'emergere della luce, dalla formazione delle prime stelle e dal tempo di formazione delle galassie iniziali.

Il canadese NIRISS (Near Infra-Red Imager and Slitless Spectrograph), componente strumentale del JWST, svolge un ruolo significativo nella ricerca della conoscenza. NIRISS eccelle nella raccolta di spettri, il che comporta la cattura delle tracce di luce provenienti da stelle e galassie lontane. Attraverso l'analisi spettrale gli astronomi possono determinare la distanza di un oggetto studiando il fenomeno del redshift, caratterizzato dallo stiramento della luce verso l'estremità rossa dello spettro dovuto all'espansione dell'universo.

L'autore principale Gaël Noirot, ricercatore post-dottorato presso la Saint Mary's University di Halifax, in Nuova Scozia, evidenzia l'importanza di NIRISS in questo studio. Misurando simultaneamente gli spostamenti verso il rosso di centinaia di galassie, il team è stato in grado di generare nuove conoscenze sulle distanze galattiche e di espandere gli orizzonti della ricerca astronomica.

L'indagine ha portato anche ad ulteriori scoperte. Il team ha identificato tre oggetti con densità più elevate di quelle che ci si aspetterebbe in una singola galassia. Queste regioni sovradense potrebbero indicare la presenza di tre ammassi di galassie appena scoperti situati a circa 10-0723 miliardi di anni luce dalla Terra all’interno dell’ammasso di galassie SMACS XNUMX. Inoltre, la presenza della “Galassia Scintillante” all’interno di una di queste regioni sovradense, situata a nove miliardi di anni luce di distanza, mette in discussione l’idea che si tratti di un’entità isolata. L'associazione della Galassia Sparkler con una famiglia di galassie ha implicazioni significative per comprendere la formazione dei primi ammassi stellari dell'universo dopo il Big Bang.

Andando avanti, il team prevede di sfruttare le capacità dello strumento NIRISS durante il secondo anno di osservazioni di JWST. Il loro obiettivo è quello di scavare ancora più in profondità nell’abisso cosmico, svelando galassie, ammassi di galassie e sovradensità precedentemente sconosciuti.

Il nuovo studio, che fa luce sul vasto panorama cosmico, è stato pubblicato nel numero di ottobre 2023 dei Monthly Notice della Royal Astronomical Society.

FAQ

1. Cosa ha scoperto il telescopio spaziale James Webb?

Il telescopio spaziale James Webb ha aiutato gli astronomi a determinare la distanza di quasi 200 galassie e ammassi di galassie formatisi nei primi giorni dell'universo. I suoi potenti strumenti hanno catturato un'immagine che mostra oltre 7,000 galassie, fornendo preziose informazioni sull'evoluzione galattica nel tempo.

2. In che modo lo strumento canadese NIRISS contribuisce alla ricerca?

Il canadese NIRISS (Near Infra-Red Imager and Slitless Spectrograph) è parte integrante del James Webb Space Telescope. NIRISS eccelle nel catturare le impronte luminose e misurare lo spostamento verso il rosso di stelle e galassie distanti. Analizzando il fenomeno dello spostamento verso il rosso, gli astronomi possono determinare le distanze di centinaia di galassie contemporaneamente, fornendo informazioni cruciali per ulteriori ricerche astronomiche.

3. Quali scoperte significative sono state fatte nel recente studio?

Lo studio ha svelato nuove galassie all’interno dell’ammasso di galassie SMACS 0723, alcune delle quali si trovano a circa 10-XNUMX miliardi di anni luce dalla Terra. Inoltre, la scoperta di regioni sovradense suggerisce la presenza di tre ammassi di galassie appena scoperti all'interno dell'ammasso. Inoltre, l'associazione della “Galassia Scintillante” con una famiglia di galassie mette in discussione le precedenti ipotesi sul suo isolamento e fornisce informazioni sulla formazione dei primi ammassi stellari dell'universo dopo il Big Bang.

4. Cosa possiamo aspettarci dalle future osservazioni utilizzando JWST?

Il gruppo di ricerca prevede di utilizzare lo strumento NIRISS durante il secondo anno di osservazioni del JWST. Scrutando ancora più in profondità nelle profondità dell'universo, gli astronomi sperano di scoprire nuove galassie, ammassi di galassie e sovradensità, svelando ulteriori segreti sul nostro ambiente cosmico.