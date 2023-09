Le galassie nell'universo primordiale assomigliano alla nostra Via Lattea, lo dimostra un nuovo studio

Il James Webb Space Telescope (JWST) ha fornito nuove informazioni sull’aspetto delle galassie nell’universo primordiale. Precedenti convinzioni sostenevano che le galassie appena formate, che iniziarono a fondersi dopo il Big Bang 13.7 miliardi di anni fa, mancavano di strutture evidenti come bracci di spirale, barre o anelli. Tuttavia, secondo il nuovo studio, queste delicate caratteristiche potrebbero essere state effettivamente presenti già 3.7 miliardi di anni dopo il Big Bang, sfidando le precedenti ipotesi sulla formazione e l’evoluzione galattica.

La ricerca, condotta da astronomi dell'Università di Manchester nel Regno Unito, ha analizzato i dati di JWST, che dispone di un occhio a infrarossi senza precedenti che consente un esame più attento dell'universo primordiale. Questi dati hanno rivelato che le galassie primordiali avevano strutture ben definite simili alla nostra Via Lattea, contrariamente a quanto si credeva in precedenza.

La scoperta si è basata sull'analisi di 3,956 galassie, rendendolo il campione più grande studiato finora utilizzando i dati JWST. Il team ha classificato le galassie in base alla forma e le ha ulteriormente classificate come lisce o strutturate. Le galassie strutturate hanno mostrato esplosioni di formazione stellare e segni di fusioni con altre galassie.

I risultati dello studio mettono in discussione le precedenti conoscenze sull’evoluzione delle galassie, che erano in gran parte basate sui dati raccolti dal telescopio spaziale Hubble (HST). Mentre i precedenti dati HST suggerivano che le galassie primordiali avessero forme irregolari a causa delle fusioni, la risoluzione più elevata fornita dal JWST ha consentito una visione più profonda delle strutture ben definite di queste galassie.

I risultati indicano che strutture galattiche relativamente ben definite si sono formate più rapidamente di quanto si pensasse in precedenza, seguendo la sequenza di Hubble, che classifica le galassie in base alle loro proprietà visive. Ciò suggerisce la necessità di nuove idee per spiegare come si sono evolute le galassie negli ultimi 10 miliardi di anni.

La ricerca, pubblicata su The Astrophysical Journal, si aggiunge al crescente corpus di conoscenze sull’universo primordiale e sfida le teorie esistenti sulla formazione e l’evoluzione delle galassie.

Fonte:

- Il telescopio spaziale James Webb osserva le prime galassie che sfidano le "regole cosmiche" della formazione stellare (data di pubblicazione: 22 settembre, fonte: Space.com)

– Lo studio pubblicato su The Astrophysical Journal il 22 settembre.