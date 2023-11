Nuovi approfondimenti sulla formazione stellare: esplorazione della galassia M83 con il telescopio spaziale James Webb

By

L'immensa bellezza della galassia M83 si svela mentre l'innovativo telescopio spaziale James Webb (JWST) della NASA svela una straordinaria vista a spirale. Sfruttando il suo strumento a medio infrarosso (MIRI), questo osservatorio spaziale cattura un'immagine mozzafiato di NGC 5236, nota anche come M83. Situata a circa 15 milioni di anni luce di distanza, M83 è una galassia a spirale barrata che ha fornito un patrimonio di conoscenze agli astronomi che cercano di svelare i misteri della formazione stellare.

Ciò che rende il MIRI del James Webb Space Telescope una risorsa preziosa in questa ricerca è la sua capacità di osservare l'universo utilizzando le lunghezze d'onda degli infrarossi. Questa cortina di luce invisibile, con lunghezze d'onda che vanno da 5,000 a 28,000 nanometri, consente agli astronomi di rilevare fenomeni che potrebbero non essere visibili nelle tradizionali osservazioni ottiche. In confronto, la luce visibile si estende solo da 380 a 750 nanometri, limitando la nostra visione del cosmo.

In questa immagine accattivante, le vivaci regioni blu al centro di M83 denotano densi ammassi di stelle, mentre i viticci gialli brillanti si estendono verso l’esterno, mostrando i vivai stellari dove emergono nuove stelle. Inoltre, schizzi di regioni rosso-arancione segnano regioni abbondanti di idrocarburi policiclici aromatici, un tipo di composto a base di carbonio che le lunghezze d'onda del MIRI sono eccezionali nell'identificare.

Lo studio di M83 e dei suoi processi di formazione stellare è in linea con il programma FEAST (Feedback in Emerging Extragalactic Star Clusters) della NASA. Utilizzando il MIRI per studiare M83, gli astronomi mirano a comprendere l'intricato legame tra la formazione stellare e il feedback stellare all'interno delle galassie. Il feedback stellare si riferisce all'espulsione di materia ed energia durante l'evoluzione delle stelle. Svelando la relazione tra questi processi, gli scienziati possono perfezionare i loro modelli e ottenere informazioni più approfondite sulla nascita e la crescita delle stelle.

Il programma FEAST del James Webb Space Telescope comprende l'osservazione di sei diverse galassie, di cui M83 è una delle destinazioni chiave per questo sforzo astronomico. In precedenza, questa iniziativa innovativa aveva indirizzato il JWST verso l’esplorazione di M51, un’altra galassia che contiene preziosi indizi sulla formazione stellare.

FAQ:

D: Cos'è il telescopio spaziale James Webb?

R: Il James Webb Space Telescope è un rivoluzionario osservatorio spaziale lanciato dalla NASA con la capacità di esplorare l'universo utilizzando tecnologie avanzate a infrarossi.

D: Cos'è M83?

R: M83, conosciuta anche come NGC 5236, è una galassia a spirale barrata situata a circa 15 milioni di anni luce dalla Terra.

D: Qual è lo scopo del programma FEAST?

R: Il programma FEAST (Feedback in Emerging Extragalactic Star Clusters) mira a indagare la relazione tra la formazione stellare e il feedback stellare nelle galassie.

D: Cosa sono gli idrocarburi policiclici aromatici?

R: Gli idrocarburi policiclici aromatici sono composti a base di carbonio presenti nello spazio che possono essere rilevati utilizzando le lunghezze d'onda dell'infrarosso osservate dal MIRI.