Elemento appena scoperto trovato in seguito alla collisione cosmica

Un recente studio effettuato con il James Webb Space Telescope (JWST) della NASA ha rivelato la presenza di tellurio, un elemento estremamente raro sulla Terra, in seguito a una collisione tra due densi cadaveri stellari situati a circa 1 miliardo di anni luce di distanza. Questa scoperta rivoluzionaria offre preziose informazioni sul processo di creazione degli elementi nell’universo.

Guidato da Andrew Levan della Radboud University nei Paesi Bassi, lo studio dimostra l’importanza del JWST nel colmare le lacune della nostra comprensione riguardo alle origini degli elementi chimici. Levan afferma che l'esplorazione di questi pezzi mancanti è diventata possibile grazie alle capacità avanzate del telescopio Webb.

Gli scienziati ritengono che le stelle di neutroni osservate dal JWST fossero una volta normali stelle massicce che esistevano in una galassia prima della fusione. Quando una di queste stelle raggiunse la fine della sua vita ed esplose come una supernova, fu espulsa dalla sua galassia e viaggiò per 120,000 anni luce di distanza. La seconda stella seguì l'esempio, ma i due corpi rimasero legati gravitazionalmente anche dopo essere stati espulsi dalla loro galassia natale.

La combinazione delle due stelle di neutroni in un'unica entità avvenne centinaia di milioni di anni dopo, con questo straordinario evento avvenuto il 7 marzo di quest'anno. Conosciuta come kilonova, la fusione cosmica ha creato un lampo di raggi gamma (GRB) che è stato osservato per un tempo record di 200 secondi. La rilevazione del tellurio nei detriti circostanti la fusione è stata resa possibile dalle osservazioni del JWST, insieme agli sforzi dell'Osservatorio spaziale Fermi e dell'Osservatorio Neil Gehrels Swift.

Questa nuova scoperta astronomica rafforza la nostra comprensione della formazione degli elementi pesanti e apre interessanti possibilità per scoperte future. Come affermato da Ben Gompertz, professore all'Università di Birmingham nel Regno Unito, il telescopio spaziale James Webb ha già superato le aspettative e ha il potenziale per scoprire elementi ancora più pesanti, rivoluzionando la nostra conoscenza dell'universo.

FAQ:

D: Cos'è il telescopio spaziale James Webb?

R: Il James Webb Space Telescope è un potente osservatorio spaziale gestito dalla NASA.

D: Perché il tellurio è considerato raro sulla Terra?

R: Il tellurio è raro sulla Terra perché si trova principalmente in associazione con oro, rame e altri minerali.

D: Cos'è una kilonova?

R: Una kilonova è un evento astronomico che si verifica quando due stelle di neutroni si scontrano, provocando il rilascio di un'enorme quantità di energia e la creazione di elementi pesanti.

Fonte: [NASA](https://www.nasa.gov/)