Il telescopio James Webb scopre nanocristalli di quarzo su un pianeta extrasolare distante

Il telescopio spaziale James Webb, uno strumento cruciale per l’esplorazione spaziale della NASA, ha fatto una scoperta straordinaria nelle nubi ad alta quota dell’esopianeta WASP-17 b, che si trova a circa 1300 anni luce dalla Terra. Per la prima volta, particelle di silice (SiO2), in particolare nanocristalli di quarzo, sono state rilevate nell'atmosfera di un pianeta extrasolare. Questa osservazione rivoluzionaria fa luce sulla composizione e sulle caratteristiche dei corpi celesti distanti.

WASP-17 b è un esopianeta caldo simile a Giove con una massa circa sette volte quella di Giove. La sua atmosfera è composta principalmente da idrogeno ed elio, simile a Giove. Lo strumento a infrarossi medi (MIRI) del James Webb Telescope ha svolto un ruolo cruciale nel catturare immagini dell'esopianeta e nel facilitare questa ricerca innovativa. L'analisi del MIRI ha rivelato la presenza di anidride carbonica, vapore acqueo e, sorprendentemente, la caratteristica firma di assorbimento dei cristalli di quarzo puro.

Il cristallo di quarzo, costituito da silice, è un componente comune di tutti i corpi celesti rocciosi del sistema solare. Tuttavia, questa è la prima volta che nanocristalli di quarzo vengono osservati nell’atmosfera di un pianeta extrasolare. I cristalli hanno una struttura prisma esagonale appuntita, con ciascun cristallo che misura 10 nanometri.

Mentre inizialmente i ricercatori si aspettavano di trovare silicati di magnesio, questa scoperta rivela le prime fasi della formazione dei grani di silicato su WASP-17 b. Si prevede che questi grani di silicato si svilupperanno ulteriormente e potenzialmente formeranno grani di silicato più grandi che si trovano negli esopianeti più freddi e nelle nane brune.

Questa straordinaria osservazione del telescopio James Webb apre nuove strade per studiare la composizione e la formazione dei pianeti e degli oggetti celesti nel nostro universo. Gli scienziati prevedono che ulteriori analisi degli esopianeti distanti forniranno preziose informazioni sull’evoluzione dei sistemi planetari e approfondiranno la nostra comprensione della storia dell’universo.

