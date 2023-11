L'antica "vite cosmica" scoperta di recente offre indizi sulla formazione primordiale dell'universo

By

Un'affascinante scoperta effettuata dagli astronomi utilizzando il James Webb Space Telescope (JWST) ha svelato una straordinaria catena di galassie dell'universo primordiale. Soprannominata “Vite Cosmica”, questa colossale megastruttura potrebbe fornire approfondimenti sulla formazione delle più grandi strutture del cosmo. Estendendosi per una distanza sbalorditiva di oltre 13 milioni di anni luce e misurando circa 650,000 anni luce di larghezza, la Vite Cosmica è un'entità impressionante, che supera di gran lunga le dimensioni di altri ammassi di galassie osservati nello stesso periodo.

Situata all’interno della Striscia di Groth Estesa, un’area situata tra le costellazioni dell’Orsa Maggiore e di Boötes, la Vite Cosmica è stata identificata durante l’esame delle osservazioni JWST mirate al redshift, una proprietà indicativa della distanza percorsa dalla luce attraverso l’universo in espansione. La luce emessa da ogni galassia della Vite Cosmica mostrava uno spostamento verso il rosso di circa 3.44, suggerendo che ci vollero tra gli 11 e i 12 miliardi di anni affinché la luce emessa raggiungesse la lente del JWST.

È interessante notare che i ricercatori hanno scoperto che la struttura colossale della Vite Cosmica, con una massa stimata di 260 miliardi di masse solari, è ancora in crescita. Tuttavia, due delle sue galassie più grandi hanno subito una profonda trasformazione. Queste galassie, quando esaminate, mostravano caratteristiche di quiescenza, indicando che la formazione stellare è diminuita significativamente o è cessata completamente.

La causa di questo arresto prematuro della formazione stellare nell’universo primordiale rimane un mistero. Una spiegazione plausibile suggerita dagli scienziati è che le fusioni galattiche abbiano innescato intensi episodi di formazione stellare, esaurendo il gas disponibile centinaia di milioni di anni prima delle osservazioni del JWST.

La scoperta della Vite Cosmica, insieme alle sue caratteristiche enigmatiche, si aggiunge alla crescente collezione di strutture colossali identificate durante le missioni JWST. L’indagine della Vite Cosmica ha il potenziale per sbloccare intuizioni profonde sulla formazione e sulla natura dell’universo primordiale. Sebbene vengano sollevate molte domande, sono necessarie ulteriori ricerche e analisi per approfondire i segreti nascosti all’interno di questa antica catena galattica.

FAQ:

D: Cos'è la Vite Cosmica?

R: La Vite Cosmica è un'enorme catena di galassie dell'universo primordiale.

D: Quanto è grande la Vite Cosmica?

R: La Vite Cosmica si estende per oltre 13 milioni di anni luce ed è larga circa 650,000 anni luce.

D: Cos'è lo spostamento verso il rosso?

R: Il redshift è una misura di come la luce aumenta in lunghezza d'onda mentre viaggia attraverso l'universo in espansione.

D: Perché la formazione stellare si è fermata nelle due galassie più grandi della Vite Cosmica?

R: Una possibilità è che le fusioni galattiche abbiano innescato intensi episodi di formazione stellare, esaurendo prima il gas disponibile.

