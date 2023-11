Gli astronomi chiedono al JWST di esplorare i misteri del Centro Galattico

Gli astronomi sono da tempo affascinati dagli enigmatici bracci a spirale della nostra galassia, la Via Lattea. Queste strutture colossali, adornate da innumerevoli stelle, hanno a loro volta ispirato domande sui processi che guidano l’evoluzione delle galassie nell’universo osservabile. Per approfondire i misteri dell’evoluzione galattica, oltre 100 astronomi provenienti da più di 80 istituzioni in tutto il mondo stanno sostenendo che il James Webb Space Telescope (JWST) conduca un’indagine completa delle regioni più interne della Via Lattea.

Il cuore della Via Lattea, noto come Centro Galattico (GC), rimane oggetto di grande fascino ed enigmi irrisolti. Gli scienziati sono particolarmente incuriositi dal ruolo di Sagittarius A*, il buco nero supermassiccio che risiede al centro della nostra galassia, nei suoi processi evolutivi. Riflettono anche sul motivo per cui la formazione stellare all’interno delle fredde e scure nubi molecolari della Via Lattea nel GC è più lenta del previsto. Inoltre, l’emergere di ammassi stellari centrali continua a lasciare perplessi i ricercatori.

Il JWST presenta una soluzione alle sfide poste dallo studio del Centro Galattico. Con la sua eccezionale risoluzione e capacità a infrarossi, il telescopio può osservare efficacemente attraverso la densa popolazione di stelle e le nubi di polvere oscuranti che ostacolano le osservazioni da terra. Utilizzando la sua fotocamera nel vicino infrarosso (NIRCam) e filtri specializzati, che separano gli spettri della luce infrarossa, il JWST può perforare i veli di polvere per rivelare i segreti nascosti del GC.

Inoltre, la capacità del JWST di osservare lunghezze d'onda maggiori della luce infrarossa consente lo studio delle galassie nell'universo primordiale, dove lo stiramento delle onde luminose causato dall'espansione dell'universo aumenta la lunghezza d'onda. Questa osservazione è nota come spostamento verso il rosso o effetto Doppler. La luce infrarossa, con lunghezze d'onda più lunghe ed energia inferiore, è invisibile all'occhio umano ma rilevabile dal JWST.

Tuttavia, un singolo telescopio non può catturare l’intero Centro Galattico. Pertanto, la proposta sottolinea la collaborazione tra vari telescopi, tra cui l'Atacama Large Millimeter Array (ALMA), il telescopio spaziale Hubble, il telescopio spaziale romano, l'Extremely Large Telescope dell'Osservatorio spaziale europeo e il satellite astrometrico giapponese JASMINE, per supportare le scoperte del JWST. .

L'indagine multi-epoca proposta, pianificata su intervalli di uno, cinque e dieci anni, mira a decodificare i segreti del buco nero della Via Lattea, Sgr A*, e la sua influenza sull'evoluzione della galassia. Monitorando il tasso di formazione stellare, gli astronomi sperano di ottenere informazioni sulla storia della crescita di Sgr A* e sulla formazione complessiva delle stelle nel Centro Galattico. Inoltre, l’indagine mira a perfezionare le misurazioni della Funzione di Massa Iniziale (IMF), che determina il numero relativo di stelle grandi e piccole formate in una popolazione.

Sebbene il JWST sia un telescopio molto ricercato dagli astronomi di tutto il mondo, il suo tempo limitato a disposizione rappresenta una sfida. Con un ampio tasso di abbonamento in eccesso, garantire il tempo di osservazione sul JWST è altamente competitivo. Tuttavia, la potenziale conoscenza e comprensione acquisita dall’esplorazione dei misteri del Centro Galattico ne fanno uno sforzo utile.

FAQ:

D: Perché il Centro Galattico è difficile da osservare?

R: Il Centro Galattico è densamente popolato di stelle, il che rende difficile per i telescopi più piccoli distinguere le singole stelle. Inoltre, grandi nubi di polvere oscurano la vista del Centro Galattico dalla Terra.

D: Come può il JWST superare queste sfide?

R: Le grandi dimensioni del JWST gli garantiscono un'eccellente risoluzione, permettendogli di separare efficacemente le stelle l'una dall'altra. Inoltre, le sue capacità a infrarossi gli permettono di vedere attraverso la polvere, cosa non possibile con altri telescopi.

D: Quali altri telescopi supporteranno il JWST nello studio del Centro Galattico?

R: ALMA e il telescopio spaziale Hubble, insieme ai futuri telescopi come il telescopio spaziale romano, l'Extremely Large Telescope dell'Osservatorio spaziale europeo e il satellite astrometrico JASMINE del Giappone, collaboreranno per integrare le scoperte del JWST.

D: Quali aspetti del Centro Galattico verranno studiati nell'indagine proposta?

R: L'indagine ha lo scopo di indagare il ruolo del buco nero Sgr A* nell'evoluzione della Via Lattea. Si cerca anche di comprendere la formazione stellare relativamente lenta nel Centro Galattico e l'emergere di ammassi stellari centrali.

D: Cos’è la Funzione di Massa Iniziale (FMI)?

R: L'IMF determina l'abbondanza relativa di stelle grandi e piccole formate in una popolazione stellare. Fornisce informazioni cruciali sulla produzione di luce delle popolazioni stellari, specialmente nelle galassie troppo distanti per osservare le singole stelle.