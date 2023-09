Il telescopio spaziale James Webb rileva una fonte di carbonio sulla luna Europa di Giove

Il telescopio spaziale James Webb (JWST) di nuova generazione ha fatto un'entusiasmante scoperta su Europa, luna di Giove. Europa è considerata uno dei pochi corpi celesti nel nostro sistema solare che può avere condizioni adatte alla vita, con un oceano salato nel sottosuolo sotto la sua crosta ghiacciata. Tuttavia, in precedenza non era chiaro se questo oceano contenesse le sostanze chimiche necessarie alla vita, in particolare il carbonio.

Utilizzando i dati del JWST, gli astronomi hanno ora identificato la presenza di anidride carbonica sulla superficie ghiacciata di Europa. La più alta concentrazione di anidride carbonica è stata trovata in una regione chiamata Tara Regio, un’area geologicamente giovane conosciuta come “terreno del caos”. Ciò suggerisce uno scambio di materiali tra l’oceano sotterraneo di Europa e la sua superficie.

Questa scoperta è significativa perché implica che il carbonio ha avuto origine nell’oceano sotterraneo di Europa e non è stato trasportato da fonti esterne come i meteoriti. Inoltre, la deposizione di carbonio sembra essere relativamente recente. Il carbonio è un elemento cruciale per la vita, quindi la presenza di carbonio sulla superficie di Europa ha importanti implicazioni per la potenziale abitabilità della Luna.

I risultati, dettagliati in due articoli pubblicati sulla rivista Science, sono stati resi possibili dall’unità di campo integrale dello spettrografo del vicino infrarosso (NIRSpec) del JWST. Questa modalità dello strumento fornisce spettri ad alta risoluzione, consentendo agli astronomi di individuare la posizione di specifiche sostanze chimiche sulla superficie di Europa.

I ricercatori hanno anche cercato segni di pennacchi di vapore acqueo in eruzione dalla superficie di Europa, che erano stati provvisoriamente rilevati in precedenti osservazioni con il telescopio spaziale Hubble. Tuttavia, i nuovi dati del JWST non hanno trovato prove di attività del pennacchio, fissando un limite superiore al potenziale tasso di espulsione del materiale.

Questi risultati hanno importanti implicazioni per le future missioni spaziali su Europa. La missione Europa Clipper della NASA e la prossima missione Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) dell’Agenzia spaziale europea mireranno a studiare ulteriormente il potenziale della vita su Europa.

Il James Webb Space Telescope è una collaborazione internazionale guidata dalla NASA, in collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (ESA) e l'Agenzia spaziale canadese.

