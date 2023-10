La cantante gallese Bonnie Tyler, nota per la sua canzone di successo "Total Eclipse of the Heart", ha collaborato con Jaffa Cakes di McVitie per far luce sull'affascinante fenomeno dell'eclissi lunare. L'iconica pubblicità dell'"eclissi totale" del 1999 è stata riproposta, questa volta con Tyler mentre guida una nuova generazione di spettatori attraverso un'esperienza magica.

Nella pubblicità originale, un'insegnante utilizza una torta Jaffa per spiegare alla sua classe le diverse fasi lunari. Ora, con Bonnie Tyler a bordo, lo spot offre una nuova visione di questo viaggio educativo. Incorporando il suo legame con le questioni legate all'eclissi, Tyler spera di approfondire la comprensione del cielo notturno per le persone in tutto il Regno Unito.

Sebbene la missione di educare il pubblico sulla scienza dietro il fenomeno lunare sia encomiabile, si pone la domanda: le Jaffa Cakes sono veramente classificate come biscotti o torte? Questo dibattito in corso ha lasciato perplessi i consumatori per anni.

FAQ:

D: Cos'è un'eclissi lunare?

R: Un'eclissi lunare si verifica quando la Terra si frappone tra il Sole e la Luna, facendo sì che la Luna venga nascosta nell'ombra della Terra.

D: In che modo la pubblicità sfrutta la connessione di Bonnie Tyler con le questioni legate all'eclissi?

R: La pubblicità presenta Tyler che discute della scienza dietro le eclissi lunari, utilizzando la sua fama e il suo legame con "Total Eclipse of the Heart" per affascinare gli spettatori.

D: È importante la classificazione delle Jaffa Cakes come biscotti o torte?

R: La classificazione è stata motivo di contesa e curiosità per i consumatori, portando a dibattiti in corso sulla natura delle Jaffa Cakes.

D: Dove posso guardare il nuovo spot pubblicitario?

R: Puoi guardare il nuovo spot pubblicitario con Bonnie Tyler e la campagna sull'eclissi lunare di Jaffa Cakes sul [sito ufficiale di McVitie](https://www.mcvities.co.uk/).