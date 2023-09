Le taccole danno priorità alla famiglia rispetto agli amici quando si tratta di cibo

Gli scienziati hanno scoperto che le taccole, un tipo di corvo, sono disposte a scambiarsi gli amici per ottenere ricompense in cibo, ma restano con i loro familiari anche se ciò significa soffrire la fame. Lo studio, condotto nella Cornovaglia occidentale come parte del Cornish Jackdaw Project, fa luce su come alcuni animali gestiscono le loro relazioni sociali.

Nell'esperimento, i ricercatori hanno sottoposto alle taccole selvatiche un compito in cui l'accesso ai gustosi vermi della farina dipendeva da quali individui visitavano insieme. Gli uccelli hanno imparato rapidamente a cambiare amico per massimizzare le loro ricompense, ma sono rimasti fedeli alla prole, ai fratelli e ai partner di accoppiamento indipendentemente dal risultato. Questa lealtà verso i membri della famiglia è simile al concetto “il sangue è più denso dell’acqua” osservato nelle relazioni umane.

I ricercatori hanno utilizzato minuscoli tag PIT, simili ai chip transponder utilizzati per gli animali domestici, per tracciare e monitorare le taccole. Gli uccelli sono stati assegnati a due gruppi, A o B, e hanno avuto accesso ai vermi della farina solo se gli individui dello stesso gruppo hanno visitato insieme le mangiatoie. Se gli uccelli di gruppi diversi arrivassero insieme, le mangiatoie rimarrebbero chiuse. Agli uccelli solitari veniva dato il grano, una fonte di cibo meno desiderabile.

Secondo il professor Alex Thornton, ricercatore capo del progetto, l'obiettivo era determinare se gli uccelli fossero in grado di adattare le loro associazioni sociali. Le taccole si sono dimostrate strategiche, imparando rapidamente a mollare gli amici dell'altro gruppo per massimizzare le loro ricompense. Tuttavia, hanno fatto un’eccezione per quanto riguarda i loro parenti stretti, scegliendo di restare con i loro familiari anche se non hanno ricevuto alcuna ricompensa.

I ricercatori ritengono che la capacità delle taccole di rintracciare e ricordare le informazioni sui loro partner sociali sia un'indicazione della loro intelligenza. Essere in grado di adattare le proprie relazioni in base alle interazioni passate può portare benefici in termini di sopravvivenza e acquisizione di risorse.

Nel complesso, questo studio fornisce nuove informazioni sulle relazioni sociali negli animali e sui loro processi decisionali. I risultati hanno importanti implicazioni per comprendere l’evoluzione dell’intelligenza e l’emergere delle società.

Fonte: "Le taccole selvatiche possono adattare selettivamente le loro associazioni sociali preservando preziose relazioni a lungo termine", Nature Communications.