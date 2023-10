Misteri svelati: il telescopio IXPE getta nuova luce sui resti di supernova SN 1006

Il telescopio Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), sviluppato dalla NASA, ha rivelato rivoluzionarie immagini a raggi X polarizzate del resto di supernova SN 1006. Questa svolta ha fornito agli scienziati preziose informazioni sulla relazione tra i campi magnetici e il flusso di alta energia. -particelle di energia risultanti da massicce esplosioni stellari.

Il dottor Ping Zhou, autore principale di un articolo recentemente pubblicato su The Astrophysical Journal, ha sottolineato l’importanza di questi risultati. "I campi magnetici sono notoriamente difficili da misurare, ma IXPE ci ha fornito un modo unico ed efficiente per studiarli", ha spiegato il dottor Zhou. I dati ottenuti da SN 1006 rivelano che i suoi campi magnetici sono turbolenti e possiedono una struttura o organizzazione sottostante. Questa scoperta mette in discussione le ipotesi precedenti sui campi magnetici all’interno dei resti di supernova e mette in luce la potenza dell’IXPE.

SN 1006, situata a circa 6,500 anni luce dalla Terra nella costellazione del Lupus, è un residuo di una colossale esplosione avvenuta più di mille anni fa. Sorprendentemente, questo evento stellare fu visibile ad occhio nudo per tre anni durante la primavera del 1006 d.C., rendendolo uno degli eventi più luminosi registrati nella storia umana.

I ricercatori sono stati a lungo incuriositi da SN 1006 per la sua caratteristica doppia struttura e gli “arti” luminosi osservabili nelle lunghezze d’onda dei raggi X e dei raggi gamma. Precedenti osservazioni a raggi X del resto hanno rivelato prove di accelerazione degli elettroni, che hanno contribuito a identificarlo come luogo di nascita di raggi cosmici altamente energetici.

Ora, grazie alla tecnologia avanzata dell'IXPE, gli scienziati sono stati in grado di convalidare e migliorare la loro comprensione delle proprietà uniche della SN 1006. Il dottor Yi-Jung Yang, coautore dell'articolo, ha evidenziato l'eccezionale dettaglio e accuratezza della mappatura dell'IXPE delle strutture del campo magnetico dei resti ad energie più elevate. Questi risultati fanno luce sui complessi processi alla base dell’accelerazione delle particelle in ambienti estremi.

Con le sue osservazioni riuscite di SN 1006, così come di altri resti di supernova come Cassiopea A e Tycho, IXPE continua a contribuire alla nostra comprensione completa dei campi magnetici che circondano questi fenomeni cosmici. Mentre gli scienziati analizzano ulteriormente i dati, la nostra comprensione dell’accelerazione delle particelle negli oggetti celesti come SN 1006 viene rimodellata, fornendo nuove intuizioni sui misteri dell’universo.

