In un mondo in cui la tecnologia satellitare sta diventando sempre più importante per le comunicazioni globali, la necessità di una governance responsabile nello spazio è più critica che mai. Poiché il numero di satelliti in orbita continua ad aumentare, aumenta anche il rischio di collisioni, detriti e danni alle infrastrutture essenziali. Tuttavia, nonostante le crescenti preoccupazioni, mancano normative e linee guida chiare per il traffico spaziale e la rimozione dei detriti.

L’industria spaziale ha visto un aumento significativo del numero di satelliti lanciati nello spazio. Tra il 2012 e il 2022 il numero annuale di satelliti lanciati è passato da circa 150 a quasi 2,500. Mentre molti di questi satelliti ricadono naturalmente sulla Terra e bruciano nell’atmosfera, una grande percentuale rimane in orbita. Degli 11,000 satelliti attualmente in orbita, solo il 35% è operativo.

Questo accumulo di satelliti rappresenta un rischio significativo sia per i satelliti attivi che per le missioni con equipaggio. I detriti dei satelliti possono staccarsi e viaggiare ad alta velocità, creando un effetto a cascata che può portare a ulteriori collisioni. Per evitare queste collisioni, i satelliti attivi spesso devono eseguire manovre per evitare le collisioni. La Stazione Spaziale Internazionale ha dovuto schivare detriti più di 30 volte nella sua storia.

Inoltre, non esistono regolamenti concordati per l’estrazione mineraria sulla Luna o la colonizzazione extraterrestre. Con paesi come Cina, India e Russia che esprimono interesse nell’estrazione di minerali preziosi dalla Luna, c’è bisogno di regole e linee guida chiare per garantire pratiche responsabili e sostenibili.

È essenziale che i governi assumano un ruolo guida nella creazione di nuovi regolamenti e protocolli per la governance spaziale. Il Summit del Futuro delle Nazioni Unite, previsto per il prossimo anno in Indonesia, potrebbe fungere da piattaforma per importanti discussioni e decisioni riguardanti il ​​futuro dello spazio. Una governance responsabile nello spazio dovrebbe dare priorità alla protezione del regno cosmico e agli equi benefici per tutte le nazioni e tutti i popoli.

Le voci di figure influenti nel settore spaziale, come Elon Musk e Jeff Bezos, non dovrebbero essere l’unica forza trainante dietro il processo decisionale. Occorre tenere conto degli interessi e delle convinzioni delle varie comunità e nazioni indigene. Sacrificare uno “spazio Greta” per i dibattiti sui social media non è la soluzione. È invece fondamentale che i governi siano abbastanza coraggiosi da creare nuove regole nello spazio che rispettino gli interessi e i valori di tutte le parti interessate.

Fonte:

– Nessun URL specifico fornito