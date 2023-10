Un nuovo studio mira a tracciare e mitigare i detriti spaziali attorno alla Luna

By

Un recente studio condotto dalla Purdue University sta cercando di modellare e tracciare i detriti spaziali attorno alla Luna al fine di sviluppare strategie di mitigazione. Con l’aumento dei lanci militari, commerciali e scientifici, nonché il minor costo dei lanci rideshare cubesat, la spazzatura spaziale sta diventando una preoccupazione crescente sia nell’orbita terrestre bassa che in quella lunare.

Lo studio, guidato da Carolin Frueh, propone l’uso della “geometria dei quattro corpi” per modellare l’evoluzione delle orbite nel tempo e allocare le risorse di tracciamento nelle aree principali vicino alla Luna. Attualmente, la sorveglianza e le informazioni sugli oggetti detriti nello spazio cis-lunare, la regione tra la Terra e la Luna, sono limitate. Questa mancanza di informazioni rappresenta una sfida per le future missioni lunari in termini di tracciamento ed evitamento dei detriti.

Gli eventi recenti hanno evidenziato la crescente attività attorno alla Luna. Lo schianto di un razzo lunare sul lato nascosto della Luna all’inizio del 2022 ha dimostrato la necessità di un migliore tracciamento e monitoraggio degli oggetti spaziali. Inoltre, il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA è stato recentemente avvistato dallo strumento ShadowCam del Korea Pathfinder Lunar Orbiter durante un passaggio ravvicinato.

Frueh spiega che la geometria dei quattro corpi diventa rilevante quando si considerano gli effetti gravitazionali della Terra, della Luna e del Sole. L'interazione tra questi corpi influenza le orbite degli oggetti nello spazio cis-lunare. Il lavoro di Frueh prevede l'utilizzo di curve di luce per prevedere gli eventi di disgregazione dei satelliti e valutare le opzioni di sorveglianza elettro-ottica per il regno cis-lunare.

Nel complesso, poiché la Luna e lo spazio cislunare diventeranno sempre più impegnati nei prossimi anni con missioni lunari e altre attività, è fondamentale tracciare e mitigare i detriti spaziali per garantire la sicurezza e il successo di queste missioni.

