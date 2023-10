Uno studio conferma che il nucleo interno della Luna è solido, simile al ferro

Un recente studio condotto da un team di ricercatori ha definitivamente stabilito che il nucleo interno della Luna è solido, con una densità simile a quella del ferro. Questa scoperta mette fine a un dibattito di lunga data tra gli scienziati riguardo allo stato del nucleo interno della Luna e contribuisce a una migliore comprensione della storia della Luna e di quella del Sistema Solare.

Utilizzando dati sismici, il team ha analizzato la composizione interna della Luna e ha scoperto che le onde acustiche generate dai terremoti possono fornire preziose informazioni sulla sua struttura interna. Tuttavia, la risoluzione dei dati sismici raccolti durante la missione Apollo non era sufficiente per determinare con precisione lo stato del nucleo interno. I modelli esistenti suggerivano che fossero possibili sia un nucleo interno solido che un nucleo completamente fluido.

Per risolvere il dibattito, i ricercatori hanno compilato i dati delle missioni spaziali e degli esperimenti con il laser lunare per costruire un profilo completo delle caratteristiche della Luna. Hanno condotto la modellazione con diversi tipi di nucleo per determinare la migliore corrispondenza per i dati osservativi.

Lo studio ha fatto diverse scoperte importanti. In primo luogo, i modelli strettamente allineati con le proprietà conosciute della Luna indicavano un ribaltamento attivo all’interno del suo mantello. Questa attività implica che il materiale più denso si muova verso il centro mentre il materiale meno denso salga verso l'alto, spiegando la presenza di alcuni elementi nelle regioni vulcaniche.

Inoltre, il team ha scoperto che il nucleo della Luna assomiglia a quello della Terra, caratterizzato da uno strato esterno fluido e un nucleo interno solido. Secondo i loro modelli, il nucleo esterno ha un raggio di circa 362 chilometri (225 miglia), mentre il nucleo interno ha un raggio di circa 258 chilometri (160 miglia), pari a circa il 15% del raggio totale della Luna. La densità del nucleo interno è risultata essere di circa 7,822 chilogrammi per metro cubo, simile alla densità del ferro.

È interessante notare che uno studio precedente nel 2011 condotto dalla scienziata planetaria Marshall della NASA, Renee Weber, ha raggiunto una conclusione simile utilizzando tecniche sismologiche avanzate. Il team ha scoperto prove di un nucleo interno solido con un raggio di circa 240 chilometri e una densità di circa 8,000 chilogrammi per metro cubo.

I ricercatori considerano i loro risultati una conferma delle scoperte precedenti, supportando ulteriormente l’esistenza di un nucleo simile alla Terra all’interno della Luna. Questa scoperta è importante anche per comprendere l'evoluzione della Luna, in particolare per quanto riguarda il suo campo magnetico, che iniziò a diminuire circa 3.2 miliardi di anni fa.

Con l’intenzione di tornare sulla Luna nel prossimo futuro, c’è speranza per una verifica sismica di questi risultati. Lo studio, originariamente pubblicato su Nature, fornisce preziose informazioni sulla struttura interna della Luna e sul suo ruolo nel plasmare il primo Sistema Solare.

Fonte:

- Natura