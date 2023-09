La prima osservazione diretta dei neutrini del collisore: espandere la nostra comprensione dell'universo

Gli scienziati hanno raggiunto un traguardo significativo nel campo della fisica delle particelle rilevando i neutrini creati in un collisore di particelle. I neutrini, spesso definiti “particelle fantasma”, sono particelle subatomiche sfuggenti che hanno un’interazione minima con la materia e sono estremamente abbondanti nell’Universo. Il recente lavoro con il rivelatore FASERnu al Large Hadron Collider segna la prima osservazione diretta dei neutrini del collisore, consentendo ai ricercatori di approfondire la loro formazione, proprietà e ruolo nell'evoluzione dell'Universo.

I neutrini sono secondi solo ai fotoni in termini di abbondanza nell’Universo. Nonostante il loro vasto numero, non hanno carica elettrica, massa trascurabile e interazione limitata con altre particelle. Queste proprietà sfuggenti hanno guadagnato loro la reputazione di particelle fantasma. I neutrini vengono generati in eventi ad alta energia come la fusione nucleare delle stelle e le esplosioni di supernova, influenzando in una certa misura la gravità dell'Universo.

Mentre i neutrini interagiscono raramente con la materia, i rilevatori di neutrini situati nelle profondità del sottosuolo possono catturare le deboli esplosioni di luce prodotte quando un neutrino cosmico si scontra con un’altra particella. Tuttavia, l’interazione dei neutrini prodotti nei collisori di particelle è rimasta relativamente inesplorata a causa delle elevate energie coinvolte.

Il rivelatore FASERnu, composto da piastre di tungsteno e strati di pellicola di emulsione, è stato progettato specificamente per catturare i neutrini prodotti nelle collisioni di particelle all'LHC. Quando i neutrini collidono con i nuclei nelle piastre di tungsteno, vengono generate particelle, che lasciano tracce negli strati di emulsione per l'analisi.

L’importanza di questa ricerca risiede nel potenziale dei neutrini ad alta energia di fornire informazioni sullo spazio profondo e sull’astrofisica delle particelle. L'analisi dei dati del team FASER è in corso e la terza analisi dell'LHC, che dovrebbe continuare fino al 2026, probabilmente rivelerà molte più rilevazioni di neutrini.

Il successo dell'osservazione dei neutrini all'LHC apre nuove possibilità per esplorare l'intero potenziale fisico del collisore. Con circa 10,000 interazioni di neutrini previste durante questa corsa, i ricercatori hanno solo scalfito la superficie di ciò che il rilevatore FASERnu può offrire per espandere la nostra comprensione dell'Universo.

