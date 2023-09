OSIRIS-REx della NASA trasporta con successo un campione di asteroide nell'orbita terrestre

By

La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA ha completato la sua missione di sette anni per recuperare un campione da un asteroide e ha consegnato con successo il suo carico nell'orbita terrestre. La capsula è atterrata allo Utah Test and Training Range dopo aver percorso circa 3.86 miliardi di miglia. Questa missione, la prima del suo genere per gli Stati Uniti, mira a fornire preziose informazioni sulla formazione del nostro sistema solare.

La missione OSIRIS-REx è iniziata nel 2016 quando la navicella spaziale è stata schierata per raccogliere materiale dall'asteroide Bennu. Dopo aver raggiunto Bennu nel 2018, un campione è stato estratto nel 2020 e il lungo viaggio di ritorno sulla Terra è iniziato nel 2021. Il materiale incontaminato raccolto dalla superficie dell'asteroide offrirà agli scienziati una finestra senza precedenti sulle prime fasi della formazione del sistema solare, avvenuta circa 4.5 miliardi di anni fa.

Michael Daly, lo scienziato capo dell'altimetro laser OSIRIS-REx (OLA) dell'Università di York, ha espresso il suo entusiasmo per il successo della missione. Ha sottolineato le sfide affrontate dal team nel corso degli anni fino a questo momento e ha sottolineato la loro aspettativa di fornire un campione di successo per ulteriori indagini nei laboratori.

La capsula campione, che trasportava i campioni del carico, è stata inviata nell'orbita terrestre da una distanza di circa 68,000 miglia di distanza. Il team di navigazione della NASA ha svolto un ruolo fondamentale nel garantire l'atterraggio sicuro della capsula, perfezionando continuamente le proiezioni della traiettoria per ridurre l'incertezza. La loro esperienza nella pianificazione delle traiettorie e la loro dedizione al successo della missione sono state determinanti.

Il successo della consegna del campione di asteroide segna una pietra miliare significativa per la NASA e offre agli scienziati un’incredibile opportunità per svelare i misteri della storia primordiale del nostro sistema solare. Questo risultato rappresenta una nuova fase nell’esplorazione spaziale e pone le basi per ulteriori scoperte e progressi nella nostra comprensione dell’universo.

Fonte:

– NASA (@NASA) 24 settembre 2023