Buco nero M87: nuove prove confermano la rotazione attraverso la precessione

By

Un buco nero supermassiccio che risiede a 55 milioni di anni luce di distanza nella galassia conosciuta come M87 è stato oggetto di grande fascino tra gli astronomi. Con una massa equivalente a 6.5 ​​miliardi di Soli, questo buco nero potentemente attivo è diventato famoso nel 2019 come il primo buco nero ad essere ripreso direttamente. L’immagine catturata dall’Event Horizon Telescope ha rivelato un alone di luce attorno al buco nero, distorto dalla sua immensa gravità.

Un lato dell'alone appariva più luminoso dell'altro, fornendo prove di rotazione o rotazione secondo la teoria della relatività generale di Einstein. Tuttavia, per confermare la rotazione del buco nero indipendentemente da questa ipotesi, gli scienziati hanno rivolto la loro attenzione a un fenomeno chiamato precessione.

La precessione è un effetto rotazionale osservato in vari corpi rotanti, come le trottole e persino la Terra. Si verifica quando l'asse di rotazione di un oggetto si sposta lentamente a causa delle forze gravitazionali esterne. Il team dietro il recente studio ha esaminato più di 17 anni di dati radio sui getti del buco nero, che emanano dai suoi poli di rotazione a velocità vicine alla luce.

Analizzando gli spostamenti nell'orientamento dei getti nel tempo, i ricercatori hanno trovato prove di precessione. È stato dimostrato che l'asse di rotazione del buco nero precede entro un intervallo di circa 10 gradi, completando un ciclo ogni 8-10 anni. Questo effetto diretto della rotazione conferma che il buco nero M87 sta effettivamente ruotando.

Sebbene questa scoperta consolidi la comprensione delle dinamiche del buco nero, solleva la questione di cosa causa la precessione del buco nero. A differenza di corpi come la Terra, che subiscono la precessione a causa dell’attrazione gravitazionale di un altro corpo massiccio come la Luna, il buco nero M87 non ha un oggetto vicino di massa comparabile.

I ricercatori suggeriscono che l’effetto Lense-Thirring, noto anche come trascinamento del fotogramma, potrebbe essere in gioco. Secondo la relatività generale, una massa rotante attorciglia il tessuto dello spaziotempo attorno a sé, influenzando le orbite degli oggetti circostanti. Nel caso dei buchi neri questo effetto può essere particolarmente forte. Il disco di accrescimento della materia che circonda il buco nero potrebbe diventare leggermente di traverso, esercitando una torsione quando consumato dal buco nero e provocandone la precessione.

Fornendo dati concreti sul comportamento dinamico di un buco nero, questo studio consente agli scienziati di confrontare i modelli computazionali con le osservazioni. Una comprensione più profonda delle interazioni dei buchi neri con il loro ambiente non solo fa luce su queste enigmatiche entità cosmiche, ma migliora anche la nostra conoscenza delle galassie in cui risiedono.

Fonte:

Cui, Yuzhu et al. “Ugello a getto preprocessante che si collega a un buco nero rotante in M87.” Natura 621.7980 (2023): 711-715.