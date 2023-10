Ben Lamm mira a riportare in vita le creature estinte

By

Ben Lamm, co-fondatore di Colossal Biosciences, ha fissato l’obiettivo di riportare in vita le specie estinte entro i prossimi cinque anni. Lamm e il suo team, in collaborazione con il genetista di Harvard George Church, stanno concentrando i loro sforzi sulla de-estinzione di creature come il mammut lanoso, la tigre della Tasmania e il dodo.

Il processo di resurrezione di un animale estinto prevede la modifica del DNA del suo parente vivente più prossimo per adattarlo al genoma dell'animale estinto. Per il mammut lanoso ciò significa utilizzare il DNA dell'elefante asiatico, al quale i mammut sono strettamente imparentati. Apportando modifiche mirate al genoma dell'elefante, il team spera di creare un embrione che possa essere portato a termine in una madre surrogata vivente, dando vita al primo animale estinto.

L’obiettivo finale è rilasciare questi animali estinti nei loro habitat naturali, contribuendo al ripristino degli ecosistemi e mitigando potenzialmente il cambiamento climatico. Le specie chiave di volta, come il mammut lanoso, hanno un impatto significativo sul loro ambiente e la loro reintroduzione può avere effetti positivi sui loro ecosistemi.

Sebbene l’idea di riportare in vita animali estinti sia controversa, molti scienziati ritengono che potrebbe avere grandi benefici, come ripristinare gli ecosistemi e rallentare il cambiamento climatico. La reintroduzione dei lupi nel Parco Nazionale di Yellowstone, ad esempio, ha comportato cambiamenti significativi nel paesaggio e ha avuto effetti positivi sull’erosione del suolo.

Tuttavia, ci sono considerazioni etiche di cui tenere conto. Storicamente gli esseri umani hanno sfruttato e cacciato i mammut, anche migliaia di anni dopo la loro estinzione. Alcuni sostengono che, data l’urgenza della crisi climatica, anche progetti ambiziosi con una bassa probabilità di successo possano essere giustificati.

Fonte:

– Il chiavistello: “L’imprenditore Ben Lamm parla del riportare in vita gli animali estinti”

– Immagini Getty

Definizioni:

– De-estinto: il processo di riportare in vita una specie estinta attraverso l’ingegneria genetica e tecnologie avanzate.

– Genoma: l’insieme completo di geni o materiale genetico presente in una cellula o organismo.

– Specie chiave di volta: una specie che ha un impatto sproporzionato sul suo ambiente e svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento della struttura e della funzione di un ecosistema.

– Ecosistema: una comunità di organismi viventi insieme al loro ambiente fisico, che interagiscono come un sistema.

– Resuscitare: riportare in vita o far rivivere qualcosa che è morto o estinto.