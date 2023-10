Materiali viventi ingegnerizzati: creazione di materiali da costruzione sostenibili e reattivi

I materiali viventi ingegnerizzati, noti anche come materiali attivi e reattivi, offrono il potenziale per soluzioni sostenibili e versatili. Questi materiali consistono in un’impalcatura popolata o costruita con cellule viventi che possono reagire agli stimoli, sostenersi, regolarsi o addirittura guarire. Le cellule utilizzate in questi materiali possono essere di tipo facile da coltivare, come lieviti, funghi e alcuni ceppi batterici. Tuttavia, affinché questi materiali possano prosperare nel loro ambiente ingegnerizzato, devono essere in grado di funzionare efficacemente in termini di crescita e risposta.

Un’interessante applicazione dei materiali viventi ingegnerizzati è nello sviluppo di materiali da costruzione sostenibili. Le cellule viventi possono essere utilizzate per riparare gli esterni danneggiati di edifici o marciapiedi crescendo nello spazio e riempiendolo. Inoltre, possono correggere lo scolorimento degli edifici senza la necessità di lavoro manuale o verniciatura. Tuttavia, armonizzare la temperatura di crescita dei batteri utilizzati in questi materiali con le fluttuazioni naturali della temperatura può essere una sfida.

Per affrontare questa sfida, un team del Caltech guidato da Michael Shapiro e Julia Kornfield ha sviluppato un materiale a base di batteri in grado di sfruttare strategicamente la luce solare per modulare la temperatura. Ciò consente al materiale di sostenere la produzione di proteine ​​e la crescita cellulare, anche se esposto a variazioni di temperatura al di fuori dell’intervallo ottimale per i batteri. L’applicazione di materiali viventi ingegnerizzati come materiali da costruzione presenta un grande potenziale per vari ambienti esterni, dalle città ai villaggi rurali e alle singole case.

I materiali viventi ingegnerizzati sono materiali che possiedono proprietà viventi, composti da cellule all'interno di un materiale sintetico o interamente da cellule e polimeri. Questi materiali sono relativamente nuovi e l’interesse nell’utilizzo di celle ingegnerizzate per materiali è cresciuto in modo significativo negli ultimi dieci anni. La capacità di controllare la crescita di un materiale attraverso l’ingegneria offre possibilità affascinanti, come capacità di autoriparazione e il potenziale di crescita scalabile.

Per quanto riguarda gli organismi utilizzati, il team lavora principalmente con batteri, in particolare E. coli e B. subtilis, poiché questi batteri hanno dimostrato di essere sicuri e di avere un buon rapporto con gli esseri umani. Tuttavia, all’interno della comunità dei materiali viventi ingegnerizzati c’è anche interesse a esplorare l’uso di funghi, come lieviti e funghi, a causa della loro rapida crescita e delle forti proprietà strutturali.

Il processo di creazione di materiali viventi ingegnerizzati prevede la coltura di un piccolo numero di cellule in un mezzo liquido, come E. coli, che si replica rapidamente. Le cellule vengono quindi depositate su una sottile membrana di policarbonato attraverso la filtrazione, consentendo un'ulteriore crescita e sviluppo. Sebbene questo processo abbia avuto successo con i batteri, l’utilizzo di cellule umane presenta ulteriori sfide.

In conclusione, i materiali viventi ingegnerizzati offrono interessanti possibilità per materiali da costruzione sostenibili e reattivi. La capacità di sfruttare le proprietà delle cellule viventi apre nuove strade per la creazione di materiali dotati di capacità uniche, come l’autoguarigione e la crescita scalabile. Sebbene il campo sia ancora in fase di prova di concetto, le potenziali applicazioni spaziano dagli ambienti urbani a quelli più rurali, fornendo soluzioni innovative a varie sfide.