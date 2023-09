Professore dell'Università di Calgary per studiare il campione di asteroide

Un professore dell'Università di Calgary, il dottor Alan Hildebrand, avrà l'opportunità di studiare un campione di asteroide che la NASA spera possa fornire nuove informazioni sulla formazione del sistema solare. La dottoressa Hildebrand, insieme ad altri quattro ricercatori canadesi, farà parte di un team dell'Agenzia spaziale canadese responsabile dell'analisi di un campione dell'asteroide Bennu, che si stima abbia 4.5 miliardi di anni.

Questa ricerca fa parte della missione OSIRIS-REx da 1 miliardo di dollari della NASA, che mira a estrarre un campione di asteroide dallo spazio e riportarlo sulla Terra. La dottoressa Hildebrand è coinvolta nella missione dal 2009 ed ha espresso entusiasmo per il fatto che il tanto atteso campione di asteroide sia finalmente arrivato sulla Terra.

Bennu è stato scelto per la missione per la sua vicinanza, dimensioni, età e stato di conservazione. La sua composizione unica, ricca di carbonio, la distingue dalle altre rocce spaziali. La maggior parte degli asteroidi con composizione simile brucerebbero quando entrano nell'atmosfera terrestre, rendendo il campione di Bennu particolarmente interessante per lo studio. La dottoressa Hildebrand è ansiosa di capire in che modo questa roccia è diversa dalle altre e perché.

Il contributo del Canada alla missione della NASA è stato l'altimetro laser OSIRIS-REx (OLA) sviluppato dall'Agenzia spaziale canadese. L'OLA è stata fondamentale per identificare una posizione ideale sull'asteroide per l'estrazione del campione. Dopo un viaggio di circa 6.2 miliardi di chilometri, la navicella spaziale ritornò sulla Terra e la capsula contenente il campione di asteroide fu lanciata nel deserto dello Utah. La capsula è attualmente in fase di cura presso il Johnson Space Center della NASA a Houston prima di essere distribuita a collaboratori internazionali, incluso il Canada.

Fonte: Università di Calgary, NASA, Agenzia spaziale canadese