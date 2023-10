Gli osservatori del cielo si riuniscono per osservare l'eclissi solare anulare a Edmonton

Sabato mattina, centinaia di osservatori del cielo si sono riuniti al Coronation Park e al Telus World of Science Edmonton (TWOSE) per assistere a un'eclissi solare anulare, nota anche come "anello di fuoco". L'eclissi era visibile in tutte le Americhe, ma le persone in alcune parti degli Stati Uniti hanno avuto l'opportunità di osservare il fenomeno dell'anello di fuoco.

Durante un'eclissi solare anulare, il disco della Luna appare leggermente più piccolo del disco del Sole, risultando in un anello di luce brillante che circonda la sagoma della Luna. Sfortunatamente, questo spettacolo non era visibile a Edmonton. Tuttavia, i visitatori sono rimasti affascinati dall'evento celeste.

Le persone si sono messe in fila all'Osservatorio RASC vicino al centro scientifico per osservare l'eclissi attraverso il telescopio tra le 9:XNUMX e mezzogiorno. Molti hanno espresso la loro emozione, soprattutto i bambini che sono rimasti stupiti dalla vista attraverso l'oculare. Lo scopo di tali eventi è coinvolgere il pubblico, accendere la curiosità e promuovere la passione per i fenomeni naturali come le eclissi solari.

Oltre all'eclissi solare anulare, gli appassionati di astronomia locale hanno molto da aspettarsi. Il sole sta diventando più attivo con una maggiore attività sotto forma di macchie solari e regioni attive. Questa intensa attività porterà allo spettacolo impressionante dell'aurora boreale. Inoltre, nei prossimi mesi sono attesi diversi sciami meteorici, tra cui lo sciame meteorico delle Orionidi del 21 e 22 ottobre e lo sciame delle Geminidi il 14 dicembre.

Anche se non ci sarà un'altra eclissi solare anulare visibile a Edmonton per circa 20 anni, ad aprile è prevista un'eclissi solare totale, sebbene visibile solo nel Canada orientale. La prossima eclissi solare totale che includerà Edmonton e gran parte dell'Alberta avverrà il 22 agosto 2044.

In conclusione, mentre l’anello di fuoco non era visibile a Edmonton, l’eclissi solare anulare ha portato un senso di meraviglia e apprezzamento per il mondo naturale. Gli osservatori del cielo attendono con impazienza futuri eventi celesti, come l’aurora boreale e gli sciami meteorici, nonché l’imminente eclissi solare totale nel Canada orientale.

Fonte:

– Notizie CTV Edmonton

– TWOSE Planetario e Scienze Spaziali

Definizioni:

– Eclissi solare anulare: un tipo di eclissi solare che si verifica quando la Luna è lontana dalla Terra e non copre completamente il Sole, lasciando un anello di luce brillante attorno ai bordi.

– Anello di fuoco: la regione luminosa attorno alla sagoma della luna durante un'eclissi solare anulare.

– Aurora boreale: conosciuta anche come Aurora Boreale, uno spettacolo di luce naturale nelle regioni polari della Terra causato dalle interazioni tra il vento solare e la magnetosfera.